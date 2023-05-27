Şırnak'ta günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni kuyu

Gabar Dağı'nda petrol fışkırmaya devam ediyor: Yeni kuyunun günlük üretimi 15 bin varil

Şırnak Valisi Osman Bilgin:

"Kısaca birisi 200 milyon varil, birisi 1 milyar varil. Her iki sahamızda şu anda günlük 12 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Ancak yılsonunda 20 bin varile çıkacak"

"100 bin varili hesapladığımızda rakamsal değerine de baktığımızda günlük 8 milyon dolar oluyor. Buda çok büyük bir rakam"

ŞIRNAK - Şırnak'ın Gabar ve Cudi Dağları'nın kesiştiği Akçay köyü bölgesinde devam eden Şehit Astsubay Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarında yeni rezervde günde 15 bin varil petrol çıkacak.

Yeni buluşun müjdesini veren Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şehit Astsubay Esma Çevik bölgesinde yapılan 21. kuyu sondaj çalışmasında günlük 15 bin varil petrol rezervi bulunduğunu söyledi.

2. Uluslararası Tenis Turnuvası'nın ilk gösteri maçı Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda yapıldığını hatırlatan Vali Bilgin, "Yaptığımız maç sıradan bir maç gibi görünüyor ama çok anlamlıydı. Çünkü Şehit Aybüke Yalçın Sahası yani Gabar bölgesi ülkemizin artık geleceği açısından her yönü ile umut verici. Hem ekonomi açısından hem ülkemizin aslında enerji bağımsızlığı açısından da önemli. Çünkü biz petrol de, doğal gaz da dışarıya bağımlı bir ülkeydik. Ama çok şükür petrol açısından baktığımızda ilimiz petrol zengini bir il. Artık şunu iyi biliyoruz. Şırnak bir petrol şehri. Burada tabii çok ciddi çalışmalar var. Sadece Aybüke Yalçın sahasında aynı anda önümüzdeki günler de 4 kuyuda çalışma yapılacak" dedi.

Gabar Dağı Esma Çevik sahasında çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Bilgin, "Orada 21. kuyu açıldı. Artezyen dediğimiz yani bir su kuyusundan suyu açtığınızda veya kuyu çalışması yaptığınızda çıkan derece de çok yoğun bir petrol çıktı. Buda bizim için çok sevindirici. Tabii kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamada. Daha yeni olduğu için bu gün rakam verme şansımız yok. Ama şunu söyleyebiliriz, mevcut kuyuların en az 4-5 hatta 10 katı seviyesinde bir kuyu. Buda şunu gösteriyor, bizim TPAO'nun yapmış olduğu çalışmaların doğru yolda olduğunu Gabar'ın ve yapmış olduğumuz tespitlerin bir petrol noktası olduğu yönündeki tespitlerinde çok doğru bir tespit olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Gabar'ın bir petrol dağı olduğu ve kavramında yerinde olduğunu aktaran Vali Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten muhteşem bir tespit. Bu güne kadar açılan kuyularda hep normal seviyelerde bir petrol çıkarılma söz konusuydu. Ama bu kuyumuzda öyle değil. Bunda bildiğimiz bir suyu kuyusunu açtığınızda artezyeni düşünün aynen o şekilde bir tespit. Bizim tahminimiz mevcut kuyuların bin varil düşündüğümüzde belki burada 7-8 bin ile 10 bin varil gibi bir rakamı belki bulacağız. Ama dediğim gibi şu anda rakam vermemiz doğru olmayabilir. Çünkü daha yeni bir keşif. Bizlerde kuyularda ki bu görüntüleri yeni aldık."

"Esma Çevik sahası 12 milyar dolarlık bir petrol keşfiydi. Yalnız o revize edildi, 16 milyar dolarlık bir keşif oldu"

Şu ana kadar yapılan sondaj çalışmaların tamamında petrol çıktığını kaydeden Vali Bilgin, bazı kuyularda bin 500, bazı kuyularda 2 bin varil şeklinde çıktığını dile getirdi.

İki üretim sahası olduğuna değinen Vali Bilgin, "Biri Akçay Esma Çevik, diğeri Gabar Aybüke Yalçın sahaları. Aybüke Yalçın Gabar sahasında ki keşfimiz 1 milyar varil. Buda çok büyük bir rakam. Bugünkü rakamlar ile birlikte 80 milyar dolar. Esma Çevik sahasında ise 12 milyar dolarlık bir petrol keşfiydi. Yalnız o revize edildi. 16 milyar dolarlık bir keşif oldu. Kısaca birisi 200 milyon varil, birisi 1 milyar varil. Her iki sahamızda şu anda günlük 12 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Ancak yılsonunda 20 bin varile çıkacak. Ama 2 yıl içerisinde sadece Aybüke Yalçın sahası 100 bin varil üretimi olacak. 100 bin varili hesapladığımızda rakamsal değerine de baktığımızda günlük 8 milyon dolar oluyor. Buda çok büyük bir rakam" diye konuştu.

"Günlük 80 tankerin buradan şu an için Batman'a gönderildiğini çok rahat görebilirsiniz"

Şırnak'ta şu anda 8 ayrı bölge keşif çalışması yapıldığını anımsatan Vali Bilgin, 2 bölgede ise petrol üretim kuyusu açtıklarını ve Şırnak'ın tüm dağlarında keşif ile ilgili çalışmalar yapıldığını aktardı. Bestler-Dereler ve Kato bölgesinde mevcut Gabar'daki çıkanın çok daha yükseğinde petrol çıkacağı ile ilgili tahminleri olduğunu söyleyen Vali Bilgin, "Özellikle Bestler-Dereler ve Kato bölgesinde belki Gabar bölgesinin 5 katı veya 10 katı petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. Şu an Gabar'dan bahsettiğimiz rezervi üretiyoruz. Sizlerde bunu görüyorsunuz. Birileri inanmayabilir. O bizim işimiz değil. Biz bürokratız. Ama oraya geldiğinizde günlük 80 tankerin buradan şu an için Batman'a gönderildiğini çok rahat görebilirsiniz. İster inansınlar ister inanmasınlar. Ama şu var, bu petrol inananların da petrolü inanmayanlarında. Sonuçta bu ülkenin 85 milyonun petrolü" ifadelerinde bulundu.

"Yapılan bir keşfi veya yapılan bir petrol üretim çalışmasını birileri rahatsız oluyor diye de açıklamama gibi bir durumumuz da yok" diyen Vali Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an da olağan üstü bir çalışma var, olağan üstü bir emek var. Bu olağan üstü çalışmanın ve emeğin sonunda da üretim var. Şırnak kabuğunu yırttı diyoruz, yırtacak demiyoruz. Artık Şırnak bundan sonraki süreçte istihdamı veya sıkıntıyı tartışmayacak. Güzel şeyleri tartışacağız, sporu, üretimi, istihdamı bunları tartışacağız."