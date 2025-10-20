Rekabet Kurulu'ndan iki büyük şirkete dev ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan iki büyük şirkete dev ceza

Rekabet Kurulu\'ndan iki büyük şirkete dev ceza
20.10.2025 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'den oluşan ekonomik bütünlüğe 3 milyar 154 milyon 657 bin 221 lira, Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye ise 1 milyon 947 bin 469,47 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'ye ile Karacalar Nakliyat'a adeta ceza yağdırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

ŞİŞECAM'A 3 MİLYAR LİRA CEZA

Soruşturma kapsamında, taahhüt paketinin ilgili maddelerinde yer alan "işlenmemiş düz cam alımlarının sınırlandırılması" ve "işlenmemiş cam ürünlerinin alımlarının sınırlandırılmasına yönelik taahhüt maddelerini işlevsiz hale getirebilecek her türlü işlemden kaçınılmasına" ilişkin yükümlülüğe aykırı hareket edildiği tespit edildi. Bu nedenlerle ŞİŞECAM ile iştiraki Çevre Sistemleri'nden oluşan ekonomik bütünlüğe 3 milyar 154 milyon 657 bin 221 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

CEZA TEBLİĞ EDİLECEK

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere kararın gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek. Çevre sistemleri ve Karacalar'ın cam kırığı fiyatlarını tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge veya müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği belirlendi.

KARACALAR'A 1 MİLYON LİRA CEZA

Kurul, ilgili kanun çerçevesinde Çevre Sistemleri'ne idari para cezası verilmemesine, Karacalar'a ise 1 milyon 947 bin 469,47 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Söz konusu bu karar, Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.

"GEREKLİ YASAL GİRİŞİMLERDE BULUNULACAK"

ŞİŞECAM'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu tarafından şirket için öngörülen ceza tutarının yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 2 milyar 365 milyon 992 bin 915,75 lira olarak ödenmesi değerlendirilecektir. Şirketin söz konusu karara ve cezaya ilişkin yasal haklarını saklı tutmakta olup gerekli yasal girişimlerde de bulunulacaktır.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Kısıtlama, Ekonomi, Türkiye, Şişecam, ankara, Finans, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan iki büyük şirkete dev ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü Saldırganın kimliği ortaya çıktı Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Galatasaray resmen kimyalarını bozdu Liverpool’a bir darbe daha Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha
Dehşet gecesinin yaşandığı Edremit’te bir cinayet daha Dehşet gecesinin yaşandığı Edremit'te bir cinayet daha
Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için “O olmasaydı kazanamazdık“ yorumları yapıyor Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için "O olmasaydı kazanamazdık" yorumları yapıyor
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

23:24
Can Holding soruşturmasında 11 kişi tutuklandı Aralarında Kenan Tekdağ da var
Can Holding soruşturmasında 11 kişi tutuklandı! Aralarında Kenan Tekdağ da var
23:05
AK Partili Şamil Tayyar, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın o sözlerine fena sinirlendi
AK Partili Şamil Tayyar, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın o sözlerine fena sinirlendi
22:29
Napoli Başkanı De Laurentiis: 23 yaşından sonra futbolcular milli takıma çağrılmamalı
Napoli Başkanı De Laurentiis: 23 yaşından sonra futbolcular milli takıma çağrılmamalı
21:22
Vadinin ermişiydi Ünü spiker ile dünyaevine girdi
Vadinin ermişiydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi
21:16
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz
20:14
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır’ın CHP’ye katılacağı iddia edildi
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 00:10:57. #7.12#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu'ndan iki büyük şirkete dev ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.