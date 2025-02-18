Sivas Demirağ OSB'de 225 parselden 183'ü tahsis edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Demirağ OSB'de 225 parselden 183'ü tahsis edildi

Sivas Demirağ OSB\'de 225 parselden 183\'ü tahsis edildi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, şehrin yatırım üssü konumunda bulunan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 225 parselden 183'ünün tahsis edildiğini, 14 fabrikada üretime geçildiğini söyledi.

18.02.2025 15:46
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, şehrin yatırım üssü konumunda bulunan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 225 parselden 183'ünün tahsis edildiğini, 14 fabrikada üretime geçildiğini söyledi.

Özdemir, düzenlediği basın toplantısında, odanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sanayi alanında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Özdemir, "Demirağ OSB göz bebeğimiz, kızılelmamız. Gönül istiyor ki bütün OSB'ler cazibe merkezi kapsamına alınarak desteklerden faydalansın fakat yalnızca Demirağ OSB bu kapsam içerisinde. Onu da iyi değerlendirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Demirağ OSB'nin yüzde 85'in üzerinde doluluğa ulaştığını söyleyen Özdemir, "Şu an 14 fabrikamız faaliyette, yıl içerisinde de muhtemelen 30 civarında fabrikamız faaliyete geçecek. İnşallah 2025 yılı Demirağ OSB'de kurdelelerin kesildiği, fabrikaların bacalarının tüttüğü bir dönem olacak." diye konuştu.

"Demirağ OSB 8 bin 500 dönüm üzerine kurulu bir yer"

Özdemir, Demirağ OSB'de her yıl destek kapsamının yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu konuda biraz endişeye düştük ama çok şükür süre uzatıldı. Cazibe merkezi kapsamında olması ve desteklerden faydalanması 2025 yılında da devam edecek. Buraya tahsis isteyen, fabrika yapmak isteyen yeni işletmelerimiz olacaktır. Bu konuda desteği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Demirağ OSB, 8 bin 500 dönüm üzerine kurulu bir yer. Bu arada tahsislerin giderek artması, genişleme alanları ve kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Demirağ OSB'deki lojistik merkezimizde inşaat faaliyetleri hızla devam ediyor."

Sivas'ın bir maden kenti olduğunu da dile getiren Özdemir, şehirde ferrokrom (demir ve krom elementlerinin alaşımı) tesisi kurulması için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'de iki ferrokrom tesisinin bulunduğunu söyleyen Özdemir, "2024 yılının sonunda bir diğerinin tahsisi Sivas'a yapıldı. 2025 yılında inşaat faaliyetlerine başlayacaklar. Sivas'ta ortaya çıkan, üretilen tüm madenlerimizin burada değerlendirilmesi söz konusu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sivas Demirağ OSB'de 225 parselden 183'ü tahsis edildi - Son Dakika

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