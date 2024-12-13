Sivas-İzmir Uçuşlarına Destek Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas-İzmir Uçuşlarına Destek Çağrısı

Sivas-İzmir Uçuşlarına Destek Çağrısı

Başkan Zeki Özdemir, İzmir uçuşlarının sürekliliği için birlik olunmasını vurguladı.

13.12.2024 15:46
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, İzmir uçuşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Uçuşların sürekli ve kente yarar sağlayacak şekilde olması için hep birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, İzmir'e yapılan uçuşların yalnızca Sivas-İzmir hattı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. İzmir'in, aynı zamanda Avrupa'ya aktarma yapılabilen daha ekonomik bir bağlantı noktası olduğunu belirtti.

Sivas-İzmir uçak seferlerinin başlatılması için yoğun çaba sarf eden Başkan Zeki Özdemir, Avrupa uçuşları için İstanbul'un geçiş noktası olarak görülmesinin yanı sıra, İzmir'in de bir aktarma merkezi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Özdemir, "İzmir uçuşlarını bu şekilde kullanırsak, uçağın düzenli bir şekilde sefer yapacağından hiçbir şüphem yok" dedi.

Pegasus Hava Yolları ve farklı bir hava yolu şirketinin, İzmir'den Avrupa'nın 70 farklı destinasyonuna uçuş imkanı sunduğunu hatırlatan Başkan Özdemir, Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Sivaslıların İzmir aktarmalı uçuşları tercih ederek Avrupa'ya ulaşabileceklerini söyledi.

İzmir uçak seferlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Zeki Özdemir, İzmir'deki Sivaslı derneklere çağrıda bulunarak, "İzmir'de yaşayan hemşehrilerimizi, Sivas ile bağlarını güçlendirmek ve memleket hasretlerini gidermeleri için Sivas'a davet ediyoruz. Bunu gündemde tutarsak, talebin artacağını ve talep arttıkça İzmir uçuşlarının daha sıklaşacağını umuyor, bu sayede uçak seferlerinin kalıcı hale geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Uçağımıza ve havalimanımıza sahip çıkmalıyız"

Sivas'tan İzmir'e aktarmasız uçak seferlerinin bulunduğunu da hatırlatan Başkan Özdemir, hem İzmir hem de İzmir aktarmalı Avrupa uçuşları için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın çevre illere de hizmet verdiğini sözlerine ekledi. Özdemir, "Uçuşların sürekli ve kente yarar sağlayacak şekilde olması için hep birlikte hareket etmeliyiz. Uçağımıza ve havalimanımıza sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Yönetim, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, İzmir, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas-İzmir Uçuşlarına Destek Çağrısı - Son Dakika

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