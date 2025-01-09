Sivas STSO Ocak Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sivas STSO Ocak Toplantısı Yapıldı

Sivas STSO Ocak Toplantısı Yapıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda 6. Bölge Teşvikleri ve diğer konular görüşüldü.

09.01.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım Başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 6. Bölge Teşvikleri konusu görüşüldü.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 6. Bölge Teşviklerinin yanı sıra birçok konu görüşüldü. STSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mutlu Türkoğlu, yönetim kurulunun aylık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Vekili Mutlu Türkoğlu, 6. Bölge Teşvikleri'nin süresinin uzatılmasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Kararın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasını ve yürürlüğe girmesini bekliyoruz" dedi. Başkan Zeki Özdemir'in bankalara yaptığı çağrıyı hatırlatan Türkoğlu, yeni destek paketlerinin açıklanacağını ifade etti.

Nisan ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olan Sivaslı Bürokratlar ve İş İnsanları Büyük Buluşması projesine de değinen Başkan Vekili Mutlu Türkoğlu, katılımın artırılması ve daha fazla Sivaslı bürokrat ile iş insanına ulaşılması amacıyla Oda ve Meclis Üyelerinin katkı sağlamalarını beklediklerini söyledi. Toplantı, dilek ve temenniler bölümünde söz alan meclis üyeleri, sektör ve gündeme dair görüşlerini paylaştı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas STSO Ocak Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas STSO Ocak Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.