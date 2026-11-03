Sivas'ta 1071 yataklı hastane için 5,5 kilometrelik yeni bulvarın yapımına başlandı - Son Dakika
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Sivas'ta 1071 yataklı hastane için 5,5 kilometrelik yeni bulvarın yapımına başlandı

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Sivas\'ta 1071 yataklı hastane için 5,5 kilometrelik yeni bulvarın yapımına başlandı
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Sivas\'ta 1071 yataklı hastane için 5,5 kilometrelik yeni bulvarın yapımına başlandı
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Sivas Belediyesi, 1071 yataklı yeni hastane için 25 metre genişliğinde yaklaşık 5,5 kilometrelik Cumhuriyet Bulvarı'nı oluşturuyor. Yaklaşık 700 milyon TL'ye mal edilecek yolun 2027'de tamamlanması hedefleniyor; hastane açıldığında ulaşım hızlanacak.

Sivas'ta inşa çalışmaları devam eden bin 71 yataklı hastane için yeni yol açıldı. Sivas Belediyesi kaynaklarıyla yaklaşık 700 milyon TL'ye mal edilecek olan yolun 2027 yılında hizmete açılması hedefleniyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde inşa çalışmaları süren bin 71 yataklı yeni hastanede çalışmalar sürüyor. Kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan hastane için alternatif yol güzergahı da oluşturuluyor. Hastanenin hizmete açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun artacağını göz önünde bulunduran Sivas Belediyesi, yeni bir yol güzergahı oluşturdu. Hastanenin önünden başlayarak Kayseri Caddesi'ne kadar ulaşan arazide 25 metre genişliğinde yeni bir bulvar oluşturan Sivas Belediyesi, çalışmalara başladı. Yaklaşık 5 buçuk kilometre uzunluğa sahip olacak yolun 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.

"İnşallah gelecek sene tamamlayacağız"

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Şu an itibariyle üniversite hastanesi yolumuzdayız. Bu yol; üniversite hastanemizin olduğu bölgeden başlıyor, üst kısmından devam ediyor. 25 metre genişliğindeki bu yol, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Kayseri Caddesi'nde yaptığı üst geçide bağlanacak olan bir yol. Burası yaklaşık 3 bin metrelik bir alan. Yapacağımız diğer yol ile birlikte 5 buçuk kilometrelik bir yol olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu sene çalışmalara başladık, inşallah gelecek sene tamamlayacağız. Burayı yaklaşık 700 milyon TL maliyet ile belediyemiz imkanlarıyla yapacağız. Üniversite hastanesi açıldığı zaman hemşehrilerimizin hızlı şekilde ulaşımını sağlamış olacağız. İsmini de Cumhuriyet Bulvarı koyduk. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA
Sivas BelediyesiHastaneEkonomiGüncelSivasSon Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 1071 yataklı hastane için 5,5 kilometrelik yeni bulvarın yapımına başlandı - Son Dakika
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