Sivas'ta 60 Bin Ton Pancar Kar Altında Kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta 60 Bin Ton Pancar Kar Altında Kaldı

Sivas'ta hasadı yapılan 60 bin ton şeker pancarı, sevkiyat gecikmeleri nedeniyle kar altında bekliyor.

03.12.2024 22:15
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Sivas'ta 60 bin ton şeker pancarı kar altında kaldı

SİVAS - Sivas'ta ekim ayında hasat edilen yaklaşık 60 bin ton sökülmüş şeker pancarı, sevkiyatların gecikmesi nedeniyle kar altında kaldı. Kar yağışıyla birlikte kar altında kalan sökülmüş pancarların yüzde 5 ila 10 oranında fire verdiğini belirten üreticiler, yaşanan bu durumun hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini ifade etti.

Malatya Şeker Fabrikası tarafından şeker pancarlarının pancar yükleme makinesiyle alınacak olması, ilk etapta üreticilerde büyük bir sevince neden olmuştu. Ancak sevkiyatların gecikmesiyle birlikte tarlalarda kalan şeker pancarları, üreticiler için hayal kırıklığına dönüştü. Şeker pancarı üreticileri, ekim ayında başlayan hasat sırasında yetkililerden gelen talimatlara uygun hareket ettiklerini ancak aradan geçen 2 aylık sürede pancarlarının tarlada bekletildiğini ifade etti. Üreticiler, tarlada kalan pancarların kar altında kalarak kilo kaybı yaşadığını belirtti. Sivaslı şeker pancarı üreticileri, mahsullerinin daha fazla zarar görmemesi için bir an önce sevkiyatların başlatılmasını talep etti.

"Sivas şeker pancarında sayılı illerden bir tanesi"

Sivas'ın şeker pancarı üretiminde sayılı iller arasında odluğunu belirten Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Sivas şeker pancarı üretiminde sayılı illerden bir tanesi. Bir milyon tonun üzerinde şeker pancarı üretiliyor, yaklaşık 5 fabrikayı besliyor. Yaklaşık 60 bin ton sökülmüş vaziyette ki şeker pancarı iki aydır arazide bekliyor. Aşırı soğuklar ve karın yağması nedeniyle bunların sevkiyatı yapılamadı. Malatya Türk Şeker'in hesabını yapması gerekmiyor muydu? Çiftçilerimiz büyük sıkıntı yaşamakta. Bu durumun hem ülke hem de Sivas ekonomisine büyük bir zararı var. 60 bin ton şeker pancarının sevkiyatı yapılmadı. Şeker fabrikamızın da olmamasından dolayı da çiftçilerimiz iliklerine kadar bu acıyı hissediyor. Çiftçimize yazık değil mi? Şeker pancarı bekleyince verim kaybı olacak" diye konuştu.

"Pancar fire veriyor"

Şeker pancarı üreticisi İsmail Hakkı Özkur, kar altında bekleyen şeker pancarının fire verdiğini söyleyerek, "Fabrika 'maus üzerine bir yükleme yapacağız' dedi. Bizde tamam dedik. İyi olur pancarımızı erken kaldırırız dedik. Bu uygulamaya uyduk. Ekim ayının onunda Sivas geneli, Malatya Şeker Fabrikası üreticiler için genel bir söküm verildi. Bizde bu söküme uyduk. Pancarımızı söktük. Ekim ayının 16'sında söküme başladık. Daha önce başlayanlarda vardı. Maus ile yükleme yapılacaktı. İlk etapta da oldu. Bir kısmı yüklendi. Bize 'siz söküme devam edin biz 15-20 gün sonra tekrardan gelip pancarlarımızı yükleyip alıp götüreceğiz' dendi. Aradan yaklaşık 2- 2.5 ay geçti. Pancar hala tarlada bekliyor. Biz bu mağduriyetten dolayı zarar içerisindeyiz. Pancar şuan fire veriyor. Yüzde 5-10 civarında fire veriyor. Zaten çiftçinin kazancı yüzde 5-10 civarında" dedi.

"Çiftçimiz mağdur"

Sivas Merkez Budaklı Köyü Muhtarı Muammer Ziynet ise çiftçilerin mağdur olduğuna değinerek, "Pancarlar söküldü bekliyor. Kar altında kalınca pancar fire veriyor. Yarında yüklenmezse bu adam ne yapacak. Seneye pancar ekebilecek mi? Yüklemedikten sonra hep zarar. İnşallah gelirler biran evvel bu sorunu hallederler. Yollarımızın da çok güzel olması gerek ama yapan yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 60 Bin Ton Pancar Kar Altında Kaldı - Son Dakika

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