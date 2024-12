Sivas\'ta Arıcılara Destek

Ekonomi

Sivas'ta arı yetiştiriciliğinin desteklenmesi kapsamında 14 üreticiye kişi başı 20 adet kovan dağıtıldı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 75 desteği ve yüzde 25 yetiştirici katkısıyla, Gürün Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 14 arıcıya 20'şer, toplamda 280 adet arı kovanı dağıtıldı.

"Arı yetiştiricilerine ciddi destekler sağlanmakta"

Kaymakam Abdullah Sarı, devletin her zaman çiftçi ve üreticinin yanında olduğunu vurgulayarak, "14 arıcımıza 280 adet arı kovanı verdik. Bu projeler ile ilçemizdeki arı yetiştiricilerine her geçen gün ciddi destekler sağlanmakta. Hedefimiz ilçemizi tarım ve hayvancılık alanında hak ettiği yere ulaştırmak. Devletimiz her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olmuştur. Projeden yararlanan vatandaşlarımıza bol bereketli ve kazançlı yıllar dilerim" dedi. - SİVAS