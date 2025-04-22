Sivas'ta Bayraktar TB2'nin Yerli Motor Parçası Üretildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sivas'ta Bayraktar TB2'nin Yerli Motor Parçası Üretildi

Sivas'ta, Bayraktar TB2 insansız hava aracının yerli motoruna ait kam milleri üretildi.

22.04.2025 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli gururumuzda Sivas imzası

Savunma sanayisinde, insansız hava araçları alanında ülkemizin gururu olan Bayraktar TB2'nin tamamen yerli olan motorunun kam milleri Sivas'ta üretildi

SİVAS - Yerli ve milli üretim olan Bayraktar TB2, Dünya'da savunma sanayisinde ülkemizin gururu oldu. TB2'nin tamamen yerli olan motorunun kam milleri, alanında dünya devi olan ESTAŞ tarafından üretildi.

Dünya'nın ünlü otomobil markalarına kam mili üreten, ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından olan ESTAŞ, dünyada savunma sanayisi alanında adından söz ettiren Bayraktar TB2'nin motorlarında ki kam millerini üretti.

İstihbarat, gözetleme ve keşif ve silahlı saldırı görevleri yürütebilen, orta irtifa uzun dayanıklı, taktik insansız hava aracı olan Bayraktar TB2, kısa ürede dünyada adından söz ettirdi. Türkiye ise TB2'lerin tamamen yerli ve milli olan motorlarındaki kam millerinin Sivas'ta üretildiğini BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı ile öğrendi. Bayraktan paylaşımında İHA'da kullanılan TM100 motorunun tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden bahsederek ESTAŞ ve motor için parça üreten diğer yerli sanayi kuruluşlarına teşekkür etti.

"Bu projenin bir parçası olmak bizi çok mutlu etti"

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, "Havada gözümüz kulağımız olan dronlar bizler için çok önemlidir. Bu dronlar için yerli ve milli olarak geliştirilen motorlara eksantrik mili üretmekteyiz. ESTAŞ havacılık sektörüne yönelik kompozit ürünleri de üretiyor. Göz bebeği kurumlarımız olan TUSAŞ ve sayın Haluk Bayraktar'ın içinde bulunduğu TB2'nin üretimleri olan kurumlar var. Burada uzun zamandır konuşulan ve insanlar tarafından sorgulanan hatta tenkit edilen konulardan bir tanesi, özgün motorun yapılıp yapılmadığıdır. TM-100 motoru bugün TB-2 dronlarımızda özgün ve yerli bir motor olarak dizaynından bütün işlemlerine kadar çok büyük emekler vererek gerçekleştirildi. Bizde bunun bir parçası olduk. Bunun başka bir yönü de sayın Haluk Bayraktar'ın bir sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda bizden bahsetmesi bizleri çok mutlu etti. Anadolu'da bunlar çok değerli konulardır" dedi.

"Bizim için iftihar kaynağı"

Mavuş, TB2 için kam mili üretmenin kendileri için iftihar kaynağı olduğunu ifade edip, "Dışa bağımlı olmadan bu üretimde katkımızın olması bizi çok memnun etti. ESTAŞ hem TUSAŞ'IN PD170 T'nin ürettiği dizel motorunda hem de Bayraktar motoru olan TM-100 içerisinde yer alması bizim için çok büyük bir iftihar kaynağıdır. Bu teknolojiler hem iç hem dış düşmanları alt etmeye yeterlidir. Teknoloji alanında yapılan bu hamleler hiç aklımızda olmayan boyutlara geçti. Bundan 15 yıl önce hiçbir zaman bir hava aracında bizim de parçalarımızın olacağını hayal edemezdik. Bu çalışmalar bizi gururlandırıyor ve bizim için motivasyon kaynağı oluyor. Savunma sanayi Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Bulunduğu yer olarak Türkiye barış ve bir istikrar ülkesi olarak yer alıyor. Ülkenin ve devlet büyüklerinin üzerindeki yükler çok fazla. Bunu bir nebze olsun teknoloji ile destekleyen bu firmamıza müteşekkirim. Bizleri de bu sayede bunun bir parçası olarak projelerine almaları ise bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Yerel Haberler, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Bayraktar TB2'nin Yerli Motor Parçası Üretildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu
Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi

22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
19:55 Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
17:28 ATM’den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
09:40 Xhaka’dan Galatasaray’a müjdeli haber Xhaka'dan Galatasaray'a müjdeli haber
09:30 Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
09:16 Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya’ya kan vermek istedi Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya'ya kan vermek istedi
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:06 İstanbul’da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu İstanbul'da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 22:58:34. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Bayraktar TB2'nin Yerli Motor Parçası Üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement