Sivas'ta ekim ayında satılan bin 30 konutun 558'i ilk el satış olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK verilerine göre Sivas'ta ekim ayında bin 30 konut satıldı; bunun 558'ini ilk el, 472'sini ikinci el satışlar oluşturdu. Aynı dönemde satılan 86 iş yerinin 21'i ilk el, 65'i ise ikinci el satış oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında satılan konut ve iş yeri sayılarına ilişkin istatistikleri paylaştı.
Buna göre Sivas'ta geçen ay bin 30 konut satıldı. Bin 30 konutun 558'ini ilk el satış, 472'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu.
Verilere göre Sivas'ta ekim ayında satılan iş yeri sayısı da 86 olarak gerçekleşti. Bunun 21'ini ilk el satış, 65'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.
Kaynak: İHA
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