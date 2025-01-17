Sivas'ta Ekmek ve Pideye Zam Talebi - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Ekmek ve Pideye Zam Talebi

Sivas\'ta Ekmek ve Pideye Zam Talebi

Sivas'ta pide ve ekmek fiyatlarına %25 zam talep edildi. Esnaf, maliyetlerin artışına dikkat çekti.

17.01.2025 20:34
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Sivas'ta ekmek ve pideye yüzde 25'lik zam talep edildi.

Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, pide fırını esnaflarından gelen yoğun talep üzerine pide ve ekmek fiyatının zamlanması konusunda bir çalışma yaptıklarını belirtti. Güncel durumda 220 gramı 10 TL olan ekmek fiyatına yüzde 25'lik bir zamla 12,5 TL olması talebinde bulunduklarını belirten Akgül, "Hepimizin de bildiği gibi pide fırıncı esnafımızın kullandığı ham maddelere haftalık zam geliyor. Un, yağ, odun, susam, elektrik, doğalgaz gibi asgari ücrette aynı zamanda zamlandı. Biz zam vermek istemiyoruz aslında ama biraz önce de dediğim gibi bu ürünlere gelen haftalık gelen zammın sebebini çözemiyoruz. Devlet büyüklerimizin bu işe bir son vermesi gerekiyor. Çünkü biz fiyat rayici vermezsek iki yüz elliye yakın fide fırınlarımız var ve bu fırınlarda dört beş kişi istihdam ediyor. Bin kişiye yakın istihdam sağlanıyor. Fiyat rayici almadığımız zaman bu esnaflarımız mağdur olacak dükkanlarını kapatmak zorunda kalacak. Pide fiyatlarında artış çalışması yapıyoruz arkadaşlarımızla. Kararı alıp üst kuruluşlarımıza gönderip gerekli şekilde pide fırını esnafımızı rahatlatmak için onları daha rahat bir ortamda ve daha hijyenik bir ortamda çalışmalarını sağlamak için ekonomiyi güzel veya daha normal düzeyde tutabilmek için bir fiyat rayici alacağız" şeklinde konuştu.

"Biz de zam alma heveslisi değiliz"

Pide fiyatının 12.5 olmasını planladıklarını belirten Akgül, "Halkımızdan şunu talep ediyorum gerçekten esnafı mutlu olmayan bir il sorunlu bir il olur. Ondan dolayı esnafımızın mutlu olması için de bu rayici kaçınılmaz. Biz istiyoruz ki yöremizin kullandığı ham maddelere zam gelmesin normal fiyatıyla kalsın. Biz de zam alma heveslisi değiliz ama halkımızın da bunu normal karşılayacağını düşünüyoruz. Çünkü pide fırınında çalışan arkadaşlarımız da bu şehrimizin halkı onlar da bu şehirde bu şehir de hayatlarını idam ettiriyorlar ondan dolayı hereksin normal karşılayacağını, bu insanların da ailelerini geçindirmekle yükümlü olduklarını biliyoruz. İş yerlerini kapattıkları zaman şehirde daha çok mağduriyet olacağını sorunlu ekonomisi sıkıntılı olan kesimin çok olduğu bir ilde huzur da olmaz mutluluk da olmaz. İnşallah bu fiyat artışları devam etmez. Dur denilmesi gerekiyor. Bugün aldığımız ürünü aynı fiyata alamıyoruz. Devletimizin kurumlarının denetimlerini sıklaştırıp acil önlem almaları gerekiyor. İşverenler çalıştırdıkları elemanların yevmiyelerini ödeyemiyorlar" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Mehmet Akgül, Ekonomi, Yaşam, Ekmek, sivas, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Ekmek ve Pideye Zam Talebi - Son Dakika

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