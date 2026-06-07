Sivas'ta GES ile Yurt Elektrik İhtiyacının %40'ı Karşılanacak - Son Dakika
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Sivas'ta GES ile Yurt Elektrik İhtiyacının %40'ı Karşılanacak

07.06.2026 11:17
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Binali Yıldırım Kız Yurdu'nda elektrik ihtiyacının %40'ı güneş enerjisi ile sağlanacak.

Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 10 bin kişi kapasiteli Binali Yıldırım Kız Yurdu Yerleşkesi'nin elektrik ihtiyacının yüzde 40'ı, güneş enerjisi santrali (GES) ile karşılanacak.

Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük yurt projesi olan yerleşke, 9 katlı 8 bloktan oluşuyor.

Toplam 175 bin metrekare açık alana, 86 bin metrekare kapalı alana sahip yerleşkenin içerisinde, faaliyet odaları, sosyal tesisler, yaşam merkezi, 6 etkinlik alanı, fuaye-sergi alanı, 1000 kişi kapasiteli konferans salonu, kırtasiyeler, yaşam ve spor alanında 500 kişilik spor salonu, 2 açık basketbol ve voleybol sahası, 2 açık tenis sahası, 2 kapalı tenis kortu, 2 kapalı basketbol sahası, yürüyüş yolu, satranç sahası, spor aletleri ile donatılmış spor alanı, oturma alanları, yeşil alanlar bulunuyor.

Yerleşkenin elektrik ihtiyacının bir kısmının GES'ten karşılanması amacıyla Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında kampüs içerisine 1097 güneş paneli yerleştirildi.

Kısa süre içerisinde hizmete alınacak projeyle yerleşkenin elektrik ihtiyacının yüzde 40'ının karşılanması hedefleniyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, AA muhabirine, proje kapsamında kamu binalarında GES kurulumuna yönelik çalışmalar yapılarak enerji tüketiminin azaltılması veya sıfıra indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla çevre dostu ve sürdürülebilir enerji sistemlerinin kamu tesislerinde yaygınlaştırılmasının amaçlandığını dile getiren Ertem, enerji verimliliğinin artırılması, karbon salınımının azaltılması, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması ve uzun vadede ekonomik tasarruf sağlanmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

Spor salonunun elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'i GES'ten karşılanıyor

Binali Yıldırım Kız Yurdu Yerleşkesi'nin 10 bin kız öğrenci kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük yurt yerleşkesi olduğunu vurgulayan Ertem, şöyle konuştu:

"Yerleşkemizde yapımı devam eden ve toplam 1097 güneş panelinden oluşan GES tesisimiz, 645 kilovat (kW) kurulu güce sahiptir. Tamamlanacak projemizle yurt yerleşkemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ı güneş enerjisinden karşılanacaktır. Böylece enerji maliyetlerinde önemli tasarruf sağlanacak hem de çevre dostu ve sürdürülebilir enerji üretimine katkı sunulacaktır. Ayrıca ilimizde tamamlanan bir diğer önemli yatırımımız ise Gölova Spor Salonu GES Tesisi nisan ayı itibarıyla başarıyla devreye alındı. Gölova Spor Salonumuzun elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'ini karşılamakta ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızın somut sonuçlarını ortaya koymaktadır."

Ertem, her iki projenin toplam maliyetinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

Gençler için daha güçlü, daha çevreci ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Ertem, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, kurumumuza ait tüm projelerin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Valimiz Yılmaz Şimşek'e, vekillerimize, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'ye ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Aslında biz devlet kurumlarının üretimde de olmasını istiyoruz. Üretme derken burada 10 bin kız öğrencimiz kalıyor. Her yıl artan maliyetler, devletimize ek külfet getirmekte biz de bunu diğer kurumlarımızla koordineli olarak nasıl yapabiliriz, maliyetleri nasıl düşürebiliriz diye düşündük ve böyle bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda da aylık vermiş olduğumuz maliyetlerin yüzde 40'ını bu sayede azaltmış olacağız."

Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Ekonomi, Enerji, Eğitim, Güneş, Sivas, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta GES ile Yurt Elektrik İhtiyacının %40'ı Karşılanacak - Son Dakika

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