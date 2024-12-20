Sivas'ta Kasım'da 832 Konut Satıldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre 2023'ün Kasım ayında 485 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 832 konut satıldı. 832 konutun 84'ünü ipotekli satışlar, 748'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre Sivas'ta bu yılın Kasım ayında satılan 832 konutun 319'unu ilk satış, 513'ünü ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS