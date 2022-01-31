Sivas'ta sanayi sektöründe çalışan sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre Sivas'ta 2020 yılında 302 olan "kapasite rapor" sayısı, 2021 yılında 338'e çıktı. Kentte 2020'de Sanayi Kapasite Raporu'na sahip tesislerde çalışan sayısı 10 bin 214 kişi iken 2021'de 12 bin 762 kişiye yükseldi. Sivas'ta 2021'de sanayi sektöründe istihdam bir önceki yıla nazaran yüzde 24,95 oranında arttı.

Öte yandan Sanayi Kapasite Raporu İstatistiklerinde Sivas'ta en çok kodlanan ürünler, hazır beton; kalker ve tuvenan; mermer ve traverten; ekosin, granit, bazalt ve kumtaşı; mıcır olarak açıklandı. - SİVAS