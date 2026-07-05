Sivas’ta Sigorta Acenteleri Toplandı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yönetimi sektörde ki sorunlar ve gelecek planlarını görüşmek üzere sigorta acenteleri ile bir araya geldi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Sigortacılık Meslek Komitesi ile Sivas Profesyonel Sigorta Acenteleri Derneği iş birliğinde, sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve geleceğe yönelik beklentilerin ele alındığı istişare toplantısı düzenlendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Sivas Profesyonel Sigorta Acenteleri Dernek Başkanı Can Baran derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verirken, emekli akademisyen Muhsin İpek de sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

STSO Yönetim Kurulu Başkanımız Zeki Özdemir ise konuşmasında, dernekçilik tecrübelerini paylaşarak sigorta sektörünün taşıdığı öneme dikkat çekti. Dernekçiliğin yalnızca bir araya gelmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda ortak sorunlara birlikte çözüm arama kültürünü temsil ettiğini vurgulayan Özdemir, kendisinin de uzun yıllardır bu anlayışın içinde yer aldığını ifade etti. Birlik ve beraberliğin sağlandığı her alanda başarının kaçınılmaz olduğunu belirten Özdemir, birlik ve beraberlik sağlandığında her sektörde başarıya ulaşılabileceğini ifade etti.

"Sigortacılık, sektörlerin kötü gün dostu ve yol arkadaşıdır"

Zeki Özdemir, sigorta sektörünün sadece poliçe kesmekten ibaret görülmemesi gerektiğini, aksine tüm sektörlere yol arkadaşlığı eden ve zor günlerde omuz veren bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Sigortanın hayatın her alanında yer aldığını vurgulayan Özdemir, Sigorta primlerinin bir külfet değil, tıpkı fabrikadaki elektrik gideri, araçtaki yakıt maliyeti ya da çalışan maaşı gibi işletmenin sürdürülebilirliği açısından zorunlu bir maliyet unsuru olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni kurulan derneğin sigorta acentelerini aynı çatı altında buluşturmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Özdemir, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu birlikteliğe her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. - SİVAS