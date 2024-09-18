Sivas\'ta Tarımsal Destekleme Toplantısı

Ekonomi

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il protokolü, tarım paydaşları ve çiftçiler katıldı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetintaş ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'ın açılış konuşmalarını yaptığı programda katılımcılara hitap eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yeni modelin Sivas'a, ülkemize, üreticilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Tarım ve hayvancılığın çok değerli bir sektör haline geldiğini belirten Vali Şimşek "Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak günümüzde dünya üzerindeki toprakların yaklaşık üçte birinin bozulmaya uğradığını, çölleşme ve erozyonun geleceğimizi tehdit eden bir sorun olarak karışımıza çıktığını görüyoruz. Bu nedenle artık tarım ve hayvancılığın çok değerli bir sektör haline geldiği de hepimizin malumu. Sanayi ve teknolojide ön plana çıkan ülkeler de son yıllarda tarım ve hayvancılık üzerine büyük yatırımlar yapmakta, bu sektöre büyük paralar harcamaktadır. Şüphesiz tarım ve hayvancılık ülkemizin daha çok üretmesi, halkımızın gıda ihtiyacının karşılanması, kendi kendine yetebilen bir ülke olmak adına çok önemli ve stratejik bir sektördür. Bunu özellikle Pandemi döneminde de çok iyi anlamış olduk" dedi.

"Sivas, Tarım ve Hayvancılığın Önemli Merkezi"

Sivas'ın sahip olduğu tarımsal potansiyeli ve üretimi ile öne çıkan bir şehir olduğunu söyleyen Vali Şimşek "Sivas, bereketli toprakları ve iklim koşullarıyla tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerindendir. İlimizin gelişmesinde, halkımızın refah ve mutluluğunun artmasında tarım ve hayvancılık sektörü olmazsa olmazlarımız arasındadır. Çünkü ilimiz ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Geniş ve verimli tarım arazilerini bünyesinde barındıran kırsalımızda farklı yelpazede pek çok ürün hasadı yapılmaktadır. Çiftçilerimiz alın terleriyle şehrimizin topraklarını bereketlendirmekte; sofralarımız şenlenmektedir. Çiftçilerimizin azim ve emeği ile tarım ve hayvancılık sektörünün ilimiz ekonomisine olan katkıları da her geçen yıl artmaktadır."

"Yeni Model Sivas İçin Çok Önemli Bir Program"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli"nin Sivas için çok önemli bir program olduğunu kaydeden Vali Şimşek "Sivas için çok önemli bir programdır. Yeni destekleme modeli ve üretim planlaması ile hem bitkisel hem hayvansal ve hem de su ürünleri üreticilerimizin geleceğe dair planlamalarını yapabildiği, aile işletmelerinin güçlendirildiği ve yönlendirici kriterlerle verim artışının sağlandığı bir sistem hedeflenmiştir. Burada özellikle altını çizmek gerekir ki planlamaya uygun üretim yapan çiftçilerimizin mazotunun yüzde 100'ü, gübresinin ise yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanmasıdır. Ayrıca 2 yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla kiraya verilmesi de kayda değer çok değerli bir gelişmedir. Diğer yandan ilk defa aile işletmelerine, genç ve kadın üreticilerimize ilave destek verilmesi, sınırlama olmaksızın üretilen her buzağı, oğlak ve kuzuya destek ödenmesi de şüphesiz sektöre büyük bir canlılık kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

"Sivas, Türkiye Yüzyılında Yıldız Gibi Parlayacak"

Sivaslı çiftçilerin ve tüm paydaşların bu modelden maksimum derecede fayda sağlayacaklarına inandığını söyleyen Vali Şimşek konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnşallah bugünkü destekler ilimizi sektörde daha ön sıralara taşıyacak, üretimimiz daha da artacak, bu artış ile Sivas'ımızda tarımsal sanayi kolları gelişip, ülkemize katma değer sağlanacaktır. Bizler de Sivas'ın en büyük gücü olan tarım ve hayvancılık alanında siz kıymetli çiftçilerimizin alın terlerini, gayretlerini görerek sektörü çok daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah üretim aşkınızı, motivasyonunu artırmak, Sivas'ımızı tarım ve hayvancılık alanında sizlerle birlikte marka şehir yapmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile hedeflerimize odaklanıp güzel neticeler alacağımıza inanıyorum. Türkiye Yüzyıl'ında bir yıldız gibi parlayacak ilimizin pek çok alanda olduğu gibi tarım, hayvancılık ve buna bağlı sanayi sektöründe de güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle modelin hayata geçmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. İlimiz, üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve sektör için bu modelin faydalı olmasını temenni ediyorum." - SİVAS