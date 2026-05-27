Sivas'ta Yapı İzinleri Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının Ocak-Mart dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta 2025'in ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 295 iken bu yılın aynı döneminde 441'e yükseldi.

Sivas'ta yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayısı da arttı. Kentte 2025'in ilk çeyreğinde 354 olan yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayısı bu yılın aynı döneminde bin 158 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS