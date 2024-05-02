Sivas Ticaret Borsası Kurban Bayramı'nda Kesim ve Fiyatları Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Ticaret Borsası Kurban Bayramı'nda Kesim ve Fiyatları Açıkladı

Sivas Ticaret Borsası Kurban Bayramı\'nda Kesim ve Fiyatları Açıkladı

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimi ve fiyatlarını açıkladı. Toplantı sonucunda belirlenen fiyatlara göre tosun canlı kilogram fiyatı 280 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 270 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek 250 TL, dişi koyun 250 TL, erkek koyun ise 280 TL'den satılacak. Ayrıca kesim ücretleri ve diğer detaylar da açıklandı.

02.05.2024 15:34  Güncelleme: 15:55
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Sivas Ticaret Borsası tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimi ve fiyatları açıklandı.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Sivas'ta bulunan besicilerle ve kombina sahipleriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Karakaya, kurban fiyatlarının belirlendiğini söyleyerek, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı sonucu, tosun canlı kilogram fiyatı 280 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 270 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek 250 TL, dişi Koyun 250 TL, erkek koyun ise 280 TL'den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 5 bin TL, küçükbaş için bin 500 TL, söküm ücreti 3bin TL, Paylama ücreti 2 bin TL, et çekim ücreti ise 15 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

"Küpesi olmayan hayvanlar alınmamalı"

Karakaya, Kurban Bayramı öncesinde hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususların altını çizerek, "Hemşerilerimiz Sivas Belediyesi ve İlçe Belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimlerini ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya Belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri ile besi çiftliklerini tercih edebilirler. Hemşerilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamalarını konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Veteriner Sağlık Raporu olmayan, çok zayıf olan, Gebe veya yeni doğum yapmış olan, Yüksek ateşi olan, Çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, Bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, Salya akıntısı bulunan, Uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalı. Et çekiminde ise ilimizde bu sene daha sıkı tedbirler alınacaktır. Vatandaşlarımız et çekimlerini, Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan seyyar olarak tabir ettiğimiz kişilere değil, hijyen kurallarına her zaman itina gösteren kasaplarda yaptırmalarını önemle rica ediyorum" açıklamalarında bulundu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas Ticaret Borsası Kurban Bayramı'nda Kesim ve Fiyatları Açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Ticaret Borsası Kurban Bayramı'nda Kesim ve Fiyatları Açıkladı - Son Dakika
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