Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı Başkan Yardımcılığına seçildi

Ekonomi

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) Başkan Yardımcılığına seçildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu ECAC'ın 42. Genel Kurulu, 9-10 Temmuz tarihlerinde, Strazburg'daki Avrupa Birliği Parlamentosu binasında gerçekleştirildi.

Genel Kurula, Türkiye'yi temsilen, SHGM Genel Müdürü Yüksek başkanlığındaki heyet katıldı.

Genel Kurulda bir önceki dönemden bu yana ECAC'ın faaliyetleri hakkında hazırlanan raporlar değerlendirildi, kurumun gelecek 3 yıllık çalışma programı, bütçesi ve kararları kabul edildi. ECAC Başkanlığı, Başkan Yardımcılıkları ve Koordinasyon Komitesi üyeleri de seçildi.

SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek, 3 yıllık dönem için, ECAC'ın başkan yardımcılığına seçildi, Yüksek'in ECAC Koordinasyon Komitesi üyeliği de 3 yıl uzatıldı.