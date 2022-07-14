Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor - Son Dakika
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Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor

14.07.2022 11:14

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce ekimine başlanılan ata mirası siyez buğdayı üreticiyi memnun etmeye başladı. Çiftçiler, her bir başakta minimum 100 dane veren buğdayı Türkiye'nin her yerine yaymayı hedefliyor.

Dört yıl önce yarım kilogram buğday ile üretimine başladığını belirten çiftçi Hıdır Güneş, buğdayın hasat zamanına yaklaştığını ifade etti. Buğdayın mor kılçık olarak kendisini gösterdiğini anlatan Güneş, "Hava sıfırın altında 20 derecelerde olduğu dönemlerde mor oluyor. Güneşi gördüğü zaman asıl rengi yeşile dönüşüm yapıyor. Soğuktan ve aşırı yağıştan etkilenmeden insan boyuna kadar ulaşıp oldukça bol verim veriyor. İki yıldır ülkemizdeki bütün şehirlere gönderim yaptık" dedi.

Bu buğday başka bir buğday

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNE YAYMAYI HEDEFLİYORUZ"

Boyu ve verimi ile diğer buğdaylardan farlı olan siyez buğdayın ilk kez ekimini yaptığını ifade eden çiftçi Osman Şimşek ise, "Geçen yıl buğdayı alarak ektik. Buğdayı dekara 5 kilogram olarak verdim. İnsan boyuna ulaştı. Bir daneden 7 başak veriyor ve her bir başakta da minimum 100 dane veriyor. Ecdadımızın ekmeğini yaptığı buğday bu buğdaydır. Ata buğdayımız sahip çıkmamız gerekiyor. Türkiye'nin her yerine yaymayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu buğday başka bir buğday

DAHA AZ MALİYET İLE DAHA ÇOK ÜRÜN

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın tahılın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Şimşek, "Bütün dünya ülkeleri tahıllarını stokladı. Elhamdülillah biz de tarım ülkesiyiz, bunun hakkında da biz bu topraklarda geleceğiz. Ben yok, sen yok, biz varız ve biz büyük bir Türkiye'yiz. Tüm çiftçi kardeşlerimizi bu tohumu ekmeye davet ediyoruz. Başka yerden aldığımız tohumları dekara 25 -30 kilogram arasında verirken bunu 5 ile 7 kilogram arasında veriyoruz. Daha az maliyet ile daha çok ürün, ekmek kıtlığı yaşatmayacağız inşallah bu ürünle bu ülkeye. Bu üründen tüm çiftçilerimiz faydalansın 5 - 10 kilogram alarak kendi tohumunu ürettin. Bugün gelecek adına bir usta çırak yetiştiriyor bizde bu ürünü yetiştirmeye başladık ülkemizin geleceği adına" ifadelerini kullandı.

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Yaklaşık 4 yıl önce ekimine başlanılan ata mirası siyez buğday yaygınlaşmaya başladı Yaklaşık 4 yıl önce ekimine başlanılan ata mirası siyez buğday yaygınlaşmaya başladı Binlerce yıllık geçmişi olan siyez buğdayını Kozan'da yetiştirdi Binlerce yıllık geçmişi olan siyez buğdayını Kozan'da yetiştirdi
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor - Son Dakika
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