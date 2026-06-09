Skoda Epiq'in Üretimi İspanya'da Başladı - Son Dakika
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Skoda Epiq'in Üretimi İspanya'da Başladı

09.06.2026 17:39
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Skoda, elektrikli Epiq modelinin üretimine İspanya'da başladı, Türkiye'de satış 2024'te olacak.

Skoda'nın yeni elektrikli modeli Epiq'in seri üretimine İspanya'da başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Skoda'nın İspanya'da ürettiği ilk model olma özelliğini taşıyan modelin gelecek yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen Epiq'in, elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Markanın yeni MEB+ platformu üzerine geliştirilen ilk model olan Epiq, aynı zamanda Skoda'nın "Modern Solid" tasarım dilini tamamen yansıtan ilk otomobil olarak öne çıkıyor.

Yakın dönemde tanıtılması planlanan elektrikli SUV modeli Peaq ile markanın elektrikli mobilite stratejisinde önemli rol üstlenecek Epiq'in, Enyaq ve Elroq modellerinin yakaladığı başarıyı ileri taşıması amaçlanıyor.

Model, üst segment araçlarda sunulan çok sayıda güvenlik ve sürüş destek sistemini bünyesinde barındırıyor. Epiq, 85 kilovat ile 155 kilovat arasında değişen güç seçenekleri ve farklı batarya alternatifleriyle kullanıcıların tercihine sunulacak.

Yaklaşık 440 kilometreye kadar sürüş menzili sunan model, şehir içi kullanımın yanı sıra günlük ulaşım ve uzun yol ihtiyaçlarına yönelik çözüm olarak konumlandırılıyor.

İspanya'nın Pamplona kenti yakınlarında bulunan Volkswagen Navarra fabrikası, Volkswagen Grubu'nun önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı tesis, günlük 1400'ün üzerinde araç üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

İçten yanmalı ve elektrikli araçların aynı üretim hattında üretilebildiği tesiste her 54,6 saniyede bir araç banttan indiriliyor.

Skoda, Epiq'in İspanya'da üretilmesiyle Çekya'daki tesislerinde diğer modellere yönelik üretim kapasitesini artırmayı ve Avrupa pazarındaki elektrikli araç talebine daha hızlı yanıt vermeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Skoda Epiq'in Üretimi İspanya'da Başladı - Son Dakika

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