Sneaks Up, Yeni Yatırım ile Büyüme Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sneaks Up, Yeni Yatırım ile Büyüme Hedefliyor

Sneaks Up, Yeni Yatırım ile Büyüme Hedefliyor

Sneaks Up, Türkiye İş Bankası ve Lycian Capital ortaklığından yatırım aldı, global büyümeyi hedefliyor.

05.05.2025 15:00
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SNEAKS Up, Türkiye İş Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Maxis Girişim Sermayesi ve Lycian Capital - Azimut Grubu ortaklığı tarafından yatırım aldığını duyurdu.

Sokak kültürü ve spordan ilham alan 2014 yılında kurulan Sneaks Up, multibrand sneaker, giyim, özel marka koleksiyonları ve deneyim odaklı perakendecilik anlayışı ile büyüme yolculuğunda yeni bir döneme adım attı. Türkiye genelindeki 65'in üzerinde mağazası ve e-ticaret kanalı ile 10'uncu yılının sonunda öncü spor moda perakende markası haline gelen Sneaks Up, bu yeni ortaklıkla büyüme yolculuğuna güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefliyor.

Lycian Capital ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. ortaklığında kurulan LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Türkiye İş Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Maxis Girişim Sermayesi'nin yönetimindeki Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından yapılan ve Deloitte Türkiye'nin satıcı taraf danışmanı olarak hizmet sunduğu yatırımın, Sneaks Up'ın Türkiye'de yeni mağaza yatırımları ile büyümesine ve uluslararası büyüme stratejisi ile global spor moda perakende markasına dönüşmesine yardımcı olması amaçlanıyor.

Sneaks Up CEO'su ve Kurucu Ortağı Mustafa Ünal, "10'uncu yılımızı geride bırakırken sneaker tutkumuz, güçlü özkaynak ve perakende tecrübemiz, sürdürülebilir iş modelimiz ile büyüyerek ülkemizin perakende sektöründeki öncü markalarından biri olduk. Yeni ortaklığımız ile markamızın kurumsal dönüşümüne hız kazandırırken, yurt içi ve yurt dışı yeni mağaza yatırımları, distribütörlükler, yeni marka ve iş ortaklıkları ile büyüyerek spor moda perakende ekosistemimizi güçlendireceğiz. Sneaks Up'a ve büyüme istikrarımıza duydukları güven için Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş (Maxis) ve Lycian Capital ile Azimut Group'a teşekkür ederim. Bu yatırımın halka arz yolculuğumuzun da ilk adımı niteliğinde olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Azimut Türkiye CEO'su Murat Salar ise "Sneaks Up'ın spor perakende sektöründeki güçlü konumu ve ayakları yere basan büyüme yolculuğu, bu işbirliği kararını almamızı kolaylaştırdı. Bu yatırım ile, Sneaks Up'ın rekabet gücünü artırarak, hem iç pazarda hem uluslararası arenada güçlü bir oyuncu haline geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Lycian Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Gökhan Arıkoç da "Etkileyici bir büyüme ile sektöründe öncü oyuncular arasında yer alan Sneaks Up'a Maxis ile birlikte ortak olma fırsatı bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Bu yatırım, güçlerimizi birleştirerek Sneaks Up'ın büyümesini hızlandırmak ve pazardaki liderliğini pekiştirmek için büyük bir imkan sunuyor" ifadelerini kullandı.

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özgür Temel ise şunları ekledi:

"Sneaks Up'ın perakende sektöründeki yenilikçi vizyonu ve sektöre kattığı değer, bize önemli bir yatırım fırsatı sundu. Ortaklığımızın halihazırda güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olan Sneaks Up için etkili bir itici güç olacağından hiç şüphem yok."

Kaynak: DHA

İş Bankası, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sneaks Up, Yeni Yatırım ile Büyüme Hedefliyor - Son Dakika

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