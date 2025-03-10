SOCAR'dan Yeşil Tahviller ile Sürdürülebilir Adım

SOCAR, sürdürülebilir finans alanında önemli bir adım atarak "Yeşil Tahviller" ile çevresel sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji yatırımlarına olan odağını pekiştirdi.

SOCAR, sürdürülebilir finans alanında önemli bir adım daha attı. 7 Mart'ta düzenlenen etkinlikle SOCAR "Yeşil Tahvilleri", Bakü Fon Borsası'nda (BFB) işlem görmeye başladı.

SOCAR Tower'da düzenlenen törene, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetim Kurulu Başkanı Mikayil Cabbarov, SOCAR Başkanı Rovshan Najaf, ayrıca BFB, MDM, banka, sigorta ve yatırım şirketlerinin yöneticileri ve akademik çevrelerin temsilcileri katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, dünya genelinde yenilenebilir enerjiye artan talep ve çevresel sürdürülebilirliğin giderek daha fazla önem kazandığına vurgu yapıldı. SOCAR'ın stratejik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. "Yeşil Tahviller"in, SOCAR'ın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumlu olarak yerli sermaye piyasalarına kazandırdığı yenilikçi ve verimli finansman araçları arasında yer aldığı ifade edildi.

2016 yılından itibaren ihraç edilmeye başlanan SOCAR tahvillerinin, yerel sermaye piyasalarında oluşturduğu olumlu dinamik, yatırımcıların uzun vadeli güvenini kazanması ve sunduğu ekonomik değerler vurgulandı. Yeşil tahvillerin piyasaya sürülmesiyle, ekolojik açıdan sürdürülebilir finansman araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldığı belirtildi. - İSTANBUL