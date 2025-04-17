SOCAR Energy School'un Üçüncü Dönem Mezunları Sertifikalarını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SOCAR Energy School'un Üçüncü Dönem Mezunları Sertifikalarını Aldı

SOCAR Energy School\'un Üçüncü Dönem Mezunları Sertifikalarını Aldı

SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen programın mezunları sertifikalarını aldı.

17.04.2025 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliği ile hayata geçirilen SOCAR Energy School sertifika programının üçüncü dönem mezunları, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici de katıldı.

Türkiye'nin önde gelen doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle gerçekleştirilen SOCAR Energy School'un üçüncü dönemi, dokuz haftalık yoğun bir programın ardından tamamlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici'nin katılımlarıyla düzenlenen törende, programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

Ulusal ve uluslararası akademisyenlerin yanı sıra alanında dünyaca ünlü uzmanların ders verdiği SOCAR Energy School sertifika programı, kamu ve özel sektör yöneticilerinden basın mensuplarına kadar geniş bir katılımcı yelpazesini bir araya getirdi. Programda, enerji şebekelerinden piyasa dinamiklerine, yenilenebilir kaynaklardan verimlilik uygulamalarına kadar pek çok farklı başlıkta eğitimler verildi. Derslerin yanı sıra, küresel ve bölgesel enerji politikaları, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirlik gibi kritik konular panellerde ele alındı.

Törende konuşan SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, enerji sektörünün küresel anlamda yaşadığı hızlı dönüşüm ve Azerbaycan ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu olarak, yaptığımız yatırımların sürekliliği için yetkin, yenilikçi ve vizyoner bireylerin yetişmesini toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu sorumlulukla birlikte akademi-sanayi iş birliğine ve enerji sektörünün gelişimi için nitelikli eğitimin önemine inanıyor; bu alanda önemli yatırımlar yapıyoruz. SOCAR Türkiye olarak enerji alanında uzun yıllara dayanan deneyimimizi Sabancı Üniversitesi'nin kıymetli akademisyenlerinin bilgi birikimiyle birleştirdik ve enerji alanında uzmanlaşmak isteyen kamu özel sektör yöneticilerine bu eşsiz programdan ücretsiz faydalanma imkanı sunduk. Bu sene üçüncüsünü başarıyla gerçekleştirdiğimiz programa Türkiye'den ve dünyadan çok önemli konuşmacıların katılımını sağladık. Bu yolda bize eşlik eden Sabancı Üniversitesi'ne, değerli hocalarımıza ve programa emek veren herkese teşekkür ediyor, mezunlarımızı yürekten kutluyorum."

SOCAR Energy School sertifika programının dördüncü döneminin 2025 yılı sonlarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Sabancı Üniversitesi, Etkinlik, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Enerji, Socar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SOCAR Energy School'un Üçüncü Dönem Mezunları Sertifikalarını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:11:57. #7.13#
SON DAKİKA: SOCAR Energy School'un Üçüncü Dönem Mezunları Sertifikalarını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement