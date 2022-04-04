SOCAR Türkiye'nin iştirakleri "Beslenme Dostu İşyeri" sertifikası aldı - Son Dakika
Üye Girişi

SOCAR Türkiye'nin iştirakleri "Beslenme Dostu İşyeri" sertifikası aldı

04.04.2022 14:55
SOCAR Türkiye'nin iştirakleri "Beslenme Dostu İşyeri" sertifikası aldı

SOCAR Türkiye'nin iştirakleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası'nı aldı.

SOCAR Türkiye'nin iştirakleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası'nı aldı.

SOCAR Türkiye'nin iştirakleri Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Depolama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası'nı aldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından saha denetimleri geçen hafta tamamlanan şirketler, tam puan alarak SOCAR Türkiye'nin bu sertifikayı Türkiye'de alan üçüncü şirket olmasını sağladı. Şirketlerin sertifikaları Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Emre Çetinkol ve Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun'un katılımıyla takdim edildi.

Şirket, SOCAR Aims For Efficiency - SAFE (SOCAR Verimliliği Hedefler) ilkeleri gereği, çalışanlarının sağlığını ön plana alıyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, işyerlerinde çalışanların sağlıklı beslenmesini ve fiziksel aktivite yapmalarını teşvik ederek işte üretkenliği ve toplumda sağlıklı yaşamı desteklemeyi hedefleyen Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası'nı almasında; Wings for Life İzmir Koşusu, SOCAR Aliağa Olimpiyatları, 41. İstanbul Maratonu, Granfondo İzmir Yarışı ve Cerebral Palsy Türkiye için düzenlenen koşu etkinliklerine katılım, profesyonel spor eğitmenleri aracılığı ile online yaptırılan spor egzersizleri ve yoga eğitimleri, tenis kortları, futbol ve basketbol sahaları, 5 adet kapalı spor salonu gibi spora ulaşım imkanları, tesislerdeki yemek menülerinin çeşitliliği, uygun kalori değerlerinin uzman diyetisyen ve gıda mühendisleri aracılığı ile denetlenmesi ve garanti altına alınması, özel beslenme ihtiyacı olan çalışanlar için uygun menüler, gıda hijyen güvenliğinin sağlanması, sağlıklı yaşama teşvik için yerinde ve online diyetisyen hizmeti, online psikolojik destek hattı gibi organizasyon ve uygulamalar etkili olduğu belirtildi. - İSTANBUL

SOCAR Türkiye'nin iştirakleri Beslenme Dostu İşyeri sertifikası aldı

YORUMLAR
500
Yenilikçi tasarım ürünleriyle büyük beğeni topladılar Yenilikçi tasarım ürünleriyle büyük beğeni topladılar Petlas'tan Türkiye'nin ilk radyal tam çelik iş makinesi lastiği Petlas'tan Türkiye'nin ilk radyal tam çelik iş makinesi lastiği

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Aliağa, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SOCAR Türkiye'nin iştirakleri 'Beslenme Dostu İşyeri' sertifikası aldı - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:47 Çorlu belediye başkanının küçük evde oturmak istemeyen vatandaşa, "Suriyeliler gibi oturun" dediği iddia edildi
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
12:16 Eşi ve arkadaşları ikna etmiş! Ali Atay'ın saç ektirdiği iddiası sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:27:19. #1.12#
SON DAKİKA: SOCAR Türkiye'nin iştirakleri "Beslenme Dostu İşyeri" sertifikası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement