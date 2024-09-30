SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Toplantısı

SOCAR Türkiye, İstanbul'da sürdürülebilir büyüme stratejilerini ve projelerini değerlendirdi.

30.09.2024 12:28
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SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu toplantısı, 27 Eylül tarihinde İstanbul'da düzenlendi. Toplantıya, SOCAR Başkanı ve SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rovshan Najaf, Yönetim Kurulu üyeleri ve SOCAR Türkiye İcra Kurulu üyeleri katıldı.

SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisi, yenilikçi projeleri ve sektör liderliği vizyonu bağlamında gerçekleşen toplantıda, şirkette yürütülen projeler ve büyüme hedefleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinin faaliyetlerinin detaylı olarak ele alındığı toplantıda, stratejik gelişmeler, perspektifte olan konular ve şirketin geleceğe yönelik hedefleri masaya yatırıldı. Bunun yanı sıra şirketin operasyonel performansı, mali yapısı ve entegre iş modellerinin verimliliği konusunda kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca enerji sektöründeki küresel trendler ve şirketin bu trendler ışığında yürüttüğü stratejiler de gündeme alındı.

SOCAR Başkanı ve SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rovshan Najaf, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji sektöründeki kritik rolüne vurgu yaparak, şirketin bu alandaki yatırımlarının önemine değindi.

Şirketin, geleceğe dönük hedefleri, inovasyon ve dijital dönüşümle desteklenmiş büyüme stratejisiyle, sürdürülebilirlik alanındaki öncü ve enerji sektöründeki lider konumunu daha da güçlendirecek projelerle yola devam edeceği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Socar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Toplantısı - Son Dakika

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