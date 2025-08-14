SOCAR ve THY'den Sürdürülebilir Yakıt İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

SOCAR ve THY'den Sürdürülebilir Yakıt İş Birliği

SOCAR ve THY\'den Sürdürülebilir Yakıt İş Birliği
14.08.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOCAR Türkiye ve Türk Hava Yolları arasında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı için mutabakat imzalandı.

SOCAR Türkiye ve Türk Hava Yolları arasında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) alanında iş birliğini kapsayan "Mutabakat Zaptı" imzalandı.

SOCAR Türkiye ve Türk Hava Yolları arasında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) alanında iş birliğini kapsayan "Mutabakat Zaptı" Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında dün düzenlenen törenle imzalandı. Törene her iki kurumun üst düzey yöneticileri katılırken, imzalanan mutabakat, enerji ve havacılık sektörlerinde sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm açısından stratejik bir adım olarak değerlendirildi.

Törende konuşan SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, sürdürülebilirliğin SOCAR Türkiye'nin temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "SOCAR Türkiye olarak, grup şirketimiz STAR Rafineri'nin yüksek üretim kapasitesi, ileri rafineri teknolojilerimiz, dijitalleşme odaklı modern operasyonlarımız ve Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde güçlü bir altyapıya sahibiz. Enerji sektöründeki teknik bilgi birikimimiz ve entegre iş modelimiz, bize yalnızca bugünün değil, geleceğin yakıtlarını da üretme imkanı sunuyor.

Geleceğe karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; çevresel ve toplumsal etkileri gözeten bir dönüşüm anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda Türk Hava Yolları ile birlikte atılan bu stratejik adım, yalnızca sektörlerimiz için değil, aynı zamanda gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya vizyonuna katkı sağlayacak bir girişim. Türkiye'nin havacılık sektöründeki stratejik konumunu da değerlendirerek, bu süreci Türk Hava Yolları gibi güçlü bir dünya markasıyla birlikte yürütmekten memnuniyet duyuyoruz. Jet yakıtı alanındaki mevcut iş birliğimizi sürdürülebilirlik ekseninde derinleştirdiğimiz bu çalışmaların, yolculuğumuzun yalnızca bir başlangıcı olduğuna ve birlikte çok daha büyük etkiler oluşturabileceğimize yürekten inanıyorum. Başta Türk Hava Yolları yönetimi olmak üzere, bu ortak vizyonun somutlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, iş birliğimizin kurumlarımız, ülkemiz ve bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum."

Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi de yaptığı konuşmada, iş birliğinin sektörel dönüşüm açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları ifade etti: "Türk Hava Yolları olarak, operasyonlarımızda emisyon azaltımına yönelik uluslararası hedefler doğrultusunda adımlar atıyoruz. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı, bu yolculuğun en somut ve uygulanabilir araçlarından biri konumunda. SOCAR Türkiye ile imzaladığımız bu mutabakat, mevcut yakıt tedariki alanındaki güçlü iş birliğimizi, çevresel fayda sağlayabilecek yeni bir boyuta taşıyor. Bu adım, yalnızca yakıt tedarikinde alternatif oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda SAF kullanımının operasyonlarımıza entegrasyonu ve bu alandaki üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara da zemin hazırlayacak. Türk Hava Yolları olarak, küresel havacılık sektörünün sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunarken, ülkemizin bu alandaki potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Küresel havacılığın geleceği, yalnızca tek taraflı çabalarla değil, güçlü ve kararlı ortaklıklarla şekillenecek. Bu nedenle SOCAR Türkiye ile başlattığımız bu sürecin, hem kurumlarımız hem de ülkemizin havacılık sektörü için uzun vadeli değer oluşturacağına inanıyoruz. İş birliğimizin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

İmzalanan Mutabakat Zaptı ile birlikte mevcut jet yakıtı iş birliği de SAF alanına da taşınırken, bu ortaklık aynı zamanda bölgesel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik daha geniş kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi için de bir zemin oluşturacak.

SOCAR Türkiye'nin hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da sürdürülebilirlik odaklı iş birliklerini geliştirmeye ve sektörel dönüşüme öncülük etmeye devam edeceği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Socar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SOCAR ve THY'den Sürdürülebilir Yakıt İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Vikingler’in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı Evlere besmele ile girdi Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı! Evlere besmele ile girdi
Yelda öğretmenden acı haber 300 metrelik şarampole yuvarlandı Yelda öğretmenden acı haber! 300 metrelik şarampole yuvarlandı
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Nijerya’da camide namaz kılanlara silahlı saldırı 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı Nijerya'da camide namaz kılanlara silahlı saldırı! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
YKS tercih süreci bugün sona eriyor YKS tercih süreci bugün sona eriyor
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti

08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
14:07
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
14:06
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
13:53
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
13:50
Epözdemir’in 35 milyon TL’lik aracına el konuldu Korsan çakar iddiası
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası
13:48
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS’ten silindi
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS'ten silindi
13:39
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 10:17:24. #7.13#
SON DAKİKA: SOCAR ve THY'den Sürdürülebilir Yakıt İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.