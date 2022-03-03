Şoförün gözü kulağı Büyükşehir'de - Son Dakika
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Şoförün gözü kulağı Büyükşehir'de

03.03.2022 17:51
Şoförün gözü kulağı Büyükşehir'de

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası artan girdi maliyetleri sonrasında yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebinde bulundu.

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası artan girdi maliyetleri sonrasında yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebinde bulundu.

Oda Başkanı Rıza Tekin yaptığı açıklamada 27 Aralık'ta aldıkları zam oranının ardından akaryakıta yüzde 60 oranında zam geldiğini hatırlatarak tarifelerin güncellenmesi gerektiğini bildirdi. Şoför esnafının zor durumda olduğunu belirten Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Rıza Tekin, vatandaşları mağdur etmeyecek bir şekilde zam taleplerini Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini söyledi.

"Cuz'i bir zam aldık"

Oda Başkanı Rıza Tekin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Esnafımızın çeşitli giderlerine yüzde 40 ile yüzde 100 oranında gelen zamlar nedeniyle her yıl yapmış olduğumuz gibi fiyat tarifesi ayarlaması yapılması için Balıkesir Büyükşehir Belediyemize müracaat ettik. Büyükşehir belediyemizin ve esnafımızın onayı ile hem esnafımızı hem de Balıkesir de yaşayan vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde yeterli olmasa da yüzde 20 gibi cüzi bir zam aldık.

"Yeni tarifenin üzerine Akaryakıta yüzde 60 zam geldi"

Yeni fiyat tarifesi aldığımız 27 Aralık 2021 tarihinden sonra akaryakıta bu gün itibariyle yüzde 60, diğer giderlerimize de çeşitli oranlarda zam gelmiştir. Şoför esnafımız Bu günlerde kazancı ile diğer giderlerini karşılayamadığı gibi günlük araç yakıtını karşılayamaz duruma gelmiştir. Her zaman devletinin ve milletinin yanında olan şoför esnafımızın bu duruma dayanacak gücü kalmamıştır. Bu gelen fiyat farklarını bir şekilde yansıtmak durumu ile karşı karşıya kalmış ya da yapmış olduğu faaliyetten çekilme durumuna gelmiştir.

"Halkı mağdur etmeyecek fiyat ayarlaması istiyoruz"

Dünyada ve ülkemizde yaşanan enerji kriziyle sürekli akaryakıta ve diğer giderlere gelen zamlar nedeniyle, her zaman olduğu gibi yapmış olduğumuz hizmetin yapılmasının gerekliliğine inanan üyelerimizin mağduriyetini gidermek, Balıkesirli hemşerilerimizi de mağdur etmeyecek şekilde, halkımızın hoşgörüsüne sığınarak yeni bir fiyat ayarlamasının yapılmasını istiyoruz." - BALIKESİR

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Büyükşehir Belediyesi, Esnaf Odası, Balıkesir, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şoförün gözü kulağı Büyükşehir'de - Son Dakika


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