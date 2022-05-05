Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı

05.05.2022 11:50
Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı

Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69,3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyonunun yüzde 7,25 arttığını açıkladı.

TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

EN ÇOK SOĞAN

TÜİK verilerine göre nisanda fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan, en çok düşen ürün ise salatalık oldu.

SOĞANI, KIVIRCIK VE DOMATES İZLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates, yüzde 41,1 ile patates ücreti izledi.

TOZ ŞEKER VE SARIMSAK DA ARTTI

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 36,78 ile toz şekerin ücreti dikkat çekti.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 34,78 ile dolmalık biber ve yüzde 34,57 ile sarımsak oldu.

Yüzde 28,32 ile muz, yüzde 27,92 ile doğal gaz ve yüzde 27 ile tavuk nisan ayında fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı.

SALATALIK VE KABAK UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta oldu.

Salatalığı yüzde 15,42 ile kabak, yüzde 8,12 ile bebek bezi ücreti, yüzde 7,34 ile saç bakım ürünleri, yüzde 7,12 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri takip etti

YORUMLAR
500
Enflasyon oranı açıklandı: Temmuzda memur emeklisine yüzde 24,71, SSK emeklisine yüzde 31,71 zam geliyor Enflasyon oranı açıklandı: Temmuzda memur emeklisine yüzde 24,71, SSK emeklisine yüzde 31,71 zam geliyor Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek

Soğan Fiyatları, TÜİK, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı
11:40 Husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı
11:39 Düğünde sıkılan maganda kurşunu zurnacıyı canından etti
11:37 New York Times manşetten duyurdu:12 Rus generalin ölümünde ABD istihbaratının parmağı var!
11:30 Bursa'da ihtiyar heyetinden ilginç karar! Uymayanların düğününe gitmek yasak
11:24 5 Mayıs'ta dolar 14,84 seviyelerinde alıcı buluyor
11:20 5 Mayıs'ta gram altının fiyatı 903 liradan alıcı buluyor
11:18 Enflasyon oranı açıklandı: Temmuzda memur emeklisine yüzde 24,71, SSK emeklisine yüzde 31,71 zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 11:57:32. #1.11#
SON DAKİKA: Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement