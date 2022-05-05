Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyonunun yüzde 7,25 arttığını açıkladı.

TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

EN ÇOK SOĞAN

TÜİK verilerine göre nisanda fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan, en çok düşen ürün ise salatalık oldu.

SOĞANI, KIVIRCIK VE DOMATES İZLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates, yüzde 41,1 ile patates ücreti izledi.

TOZ ŞEKER VE SARIMSAK DA ARTTI

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 36,78 ile toz şekerin ücreti dikkat çekti.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 34,78 ile dolmalık biber ve yüzde 34,57 ile sarımsak oldu.

Yüzde 28,32 ile muz, yüzde 27,92 ile doğal gaz ve yüzde 27 ile tavuk nisan ayında fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı.

SALATALIK VE KABAK UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta oldu.

Salatalığı yüzde 15,42 ile kabak, yüzde 8,12 ile bebek bezi ücreti, yüzde 7,34 ile saç bakım ürünleri, yüzde 7,12 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri takip etti