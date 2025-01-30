SOGEP 2025 Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

SOGEP 2025 Başvuruları Başladı

SOGEP 2025 Başvuruları Başladı

SOGEP 2025 uygulaması, TR83 Bölgesi'nde sosyal projeler için ön başvuruları kabul ediyor.

30.01.2025 16:31
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde yürütülmekte olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2025 yılı uygulaması iki aşamalı olarak başlatıldı. İlk aşama olan ön başvuru sürecinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından TR83 Bölgesi ( Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) için proje geliştirme çalıştırmaları yürütülecek ve proje fikirleri ön değerlendirmeye tabii tutulacak.

Hazırlık sürecinde sosyal sorunların çözümüne yönelik proje önerilerinin, programın öncelikleri olan istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik yaklaşımları dikkate alınarak geliştirilmesi ve nitelikli projelerle TR83 Bölgesi'ndeki sosyal sorunların çözümüne katkı sağlanması hedefleniyor.

2025 yılı SOGEP programı için örnek temalara uygun şu projelerin öncelikli olarak desteklenmesi öngörülüyor:

İstihdam Garantili Mesleki Eğitim, Kooperatiflerin Ölçeklendirilmesi, Hane Halkı Gelir Getirici Projeler, Üretim Alanlarında Kreş Kurulması, Kadınlara Yönelik Sosyal Üretim Merkezleri, Engelli Bireyler ve Bakım Veren Kadınlara Yönelik Bakım Merkezleri.

Program kapsamında proje fikirlerinin, proje fikri formatına uygun olacak şekilde 14 Şubat saat 17.00'ye kadar OKA e-posta adresine iletilmesi gerekiyor. Ön başvuru aşamasında proje başvurusu yapmak isteyen ilgili kurum ve kuruluşlara proje geliştirme sürecinde destek vermek üzere illerde "SOGEP Proje Geliştirme Yardım Masaları" kurulacak. 06-07 Şubat'ta Amasya Yatırım Destek Ofisi ile Çorum Yatırım Destek Ofisi, 11-12 Şubat'ta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği ile Tokat Yatırım Destek Ofisi.

Başvuru süreci, tahmini takvim, başvuru belgelerinin hazırlanması ve proje geliştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar ile ilgili bilgi vermek üzere 5 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SOGEP 2025 Başvuruları Başladı - Son Dakika

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