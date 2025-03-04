Soğuk Hava Zeytin Üretimini Destekliyor

Ekonomi

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, zeytin üreticileri için olumlu sonuçlar doğurdu. Uzmanlara göre, zeytin ağaçlarının verimli bir çiçeklenme dönemi geçirebilmesi için belirli bir süre boyunca soğuk hava şartlarına maruz kalması gerekiyor.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zeytin ağaçlarının 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda dinlenme sürecine girdiğini ve verimli bir üretim dönemi için 500 ile bin saat arasında soğuklama süresine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Dr. Kıvrak, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'de en fazla uyuyan zeytin ağaçları 432 saat soğuklama süresi geçirmişti. Ancak bu yıl yaşanan Sibirya soğukları sayesinde bu süre önemli ölçüde arttı. Bu durum, zeytin ağaçlarının baharda daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde çiçeklenmesini sağlayacak" dedi.

Öte yandan, üreticiler için tek endişe yağış eksikliği. Soğuk havanın zeytinliklere olumlu etki ettiğini vurgulayan Dr. Kıvrak, "Şu an için havalar güzel, soğuklar yeterli ama yağmur yağmıyor. Eğer önümüzdeki günlerde dağlara kar, ovalara da yeterli yağmur düşerse, zeytin ağaçları Mayıs ayında güçlü bir çiçeklenme dönemi geçirecek" ifadelerini kullandı.

Zeytin üreticileri, önümüzdeki günlerde beklenen yağışların gerçekleşmesi halinde bu yılın verimli bir hasat sezonu olacağını umut ediyor. - BALIKESİR