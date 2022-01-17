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Soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını etkiledi - Son Dakika

Soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını etkiledi

17.01.2022 11:47

- Soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını etkiledi Geçtiğimiz hafta kilosu 15 TL'den satılan istavritin fiyatı 35 TL'ye kadar yükseldi Doğu Karadeniz'de soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını olumsuz yönde etkiliyor.

- Soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını etkiledi

Geçtiğimiz hafta kilosu 15 TL'den satılan istavritin fiyatı 35 TL'ye kadar yükseldi

TRABZON - Doğu Karadeniz'de soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını olumsuz yönde etkiliyor. Hava muhalefeti nedeniyle çoğu balıkçı teknesi denize açılamazken tezgahlarda az miktarda istavritin yanı sıra kültür balıkları yer aldı. Çoğu balıkçı esnafı balık olmadığı için iş yerini açmazken tezgahlar da boş kaldı.

Trabzon'da iki üç öncesine kadar kilosu 15 TL'den satılan istavrit bugün itibariyle kilosu 35 TL'ye kadar yükselirken ne mezgit ne barbun ne de sargan gibi çeşitler tezgahlarda pek görülmedi.

Balıkçılar soğuk ve karlı hava nedeniyle balık fiyatlarının tırmanışa geçtiğini belirtirken daha önce kilosunu 60-70 TL'ye sattıkları levrek'in kilosu 100 TL'ye kadar yükseldiğini kaydettiler.

Bu sezon hamsiden umutlarını kestiklerini belirten balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz, hava muhalefeti nedeniyle tezgahlarda balık çeşidi pek olmadığını belirterek "Hava muhalefeti nedeniyle tekneler denize açılamadı. Mezgit, barbun, çeşidimiz yok istavritimiz var o da üç dört gün önce kilosu 15 TL idi şimdi 30 TL'ye çıktı. Dolayısıyla bizde pahalı aldığımız için pahalı satıyoruz. Çupra, somon, levrek var onlarında fiyatı yüksek. Somon 60-70 TL, çupra 75 TL, levrek 80-100 TL. Hamside bundan sonrası için de umudumuz kalmadı sezonu kapattık diyebiliriz" dedi.

Üç dört gün öncesine kadar kilosu 15 TL' olan istavritin bugün 35 TL'yi gördüğünü belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Tezgahlarda bir şey yok kültür balıklarına kaldık. Hava muhalefeti nedeniyle tekneler iki üç gündür denize açılamadı dolayısıyla balık gelmiyor. Balık olmayınca çoğu balıkçı tezgahı da açılmadı. Tezgahlarımızda alabalık, çupra, somon, levrek gibi yetiştirme balıkları satıyoruz. İnşallah deniz düzelir tekneler açılır balık tavlar bizde satarız. Hamsi Gürcistan'dan Ocak 3-4 itibariyle gelecek dediler ancak şu ana kadar pek gelmedi orada hamsi yok. Hamsi sezonu kapandı gibi. Üç dört gün önce istavrit 15 TL idi bugün çok az çıktığı için 35 TL'ye kadar çıktı" diye konuştu.

Soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını etkiledi
Soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını etkiledi
Soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını etkiledi
Soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını etkiledi
Soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını etkiledi
Soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını etkiledi
Soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını etkiledi
Soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını etkiledi

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Doğu Karadeniz, Türk Lirası, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Soğuk ve karlı hava balık tezgahlarını etkiledi - Son Dakika Ekonomi


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