Söke Belediyesi ile Belediye-İş arasında toplu sözleşme imzalandı

Söke'de Belediye Başkanlığı ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş görüşmeleri sona erdi.

Söke Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında 2022 yılını ve 97 belediye İşçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sosyal denge, enflasyon ve refah payı oranında artış yapıldığını belirten Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, tüm işçiler adına başta Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel olmak üzere tüm belediye yönetimine teşekkür etti.

Toplu sözleşme imza töreninde Söke Belediye Başkan Vekili Saime Cantürk, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan, Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Belediye İş sendikası işyeri baş temsilcisi Muammer Tosun, Söke Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Rahmiye Sevinç bulundu. Sözleşme Söke Belediye Başkanlığı makamında imza altına alındı.

Göreve geldiği günden bu yana Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in her zaman işçi ve emekçinin yanında yer aldığına dikkat çeken Söke Belediye Başkan Vekili Saime Cantürk; "Belediye yönetimimizin sendika ile yaptığı görüşmelerde ortak bir noktada buluşulmuştur. Sendikamız ve işçilerimiz oldukça mutlu. Zorlu ekonomi ve enflasyon karşısında işçileri ezdirmeyen oranda belirlenen yeni toplu sözleşme işçi kardeşlerimiz, belediyemiz ve sendikamıza hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN