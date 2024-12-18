Söke'de Arıcılara 6.7 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Söke'de Arıcılara 6.7 Milyon TL Destek

Söke\'de Arıcılara 6.7 Milyon TL Destek

Aydın'ın Söke ilçesinde 220 arıcıya 6 milyon 758 bin TL destek ödemesi yapılacak.

18.12.2024 10:57
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Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan kayıtlı 220 arıcıya faal kovanları için 6 milyon 758 bin TL destek ödemesi yapılacak.

Türkiye'nin en ılıman illerinin başında gelen ve yılın yarısından fazla dönemde arıların bal toplayabildiği Aydın'da arıcılara yönelik verilen destekler sürüyor. Bu çerçevede Söke ilçesinde de faal arı kovanları için arıcılara destek verilecek. Geçtiğimiz günlerde askıya çıkarılan destekleme icmallerinin ardından tahakkuk ettirilen desteklerin gereği için belgeler Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi. Desteklemeler çerçevesinde ilçede kayıtlı 220 arıcıya 52 bin 692 adet faal kovanları için toplamda 6 milyon 758 bin TL destek ödemesi yapılacak.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "2024 Yılı Yeni Arı Kovan Desteği Modeli'ne uygun 220 arıcımıza ait 52 bin 692 faal kovan için 6 milyon 758 TL destek tahakkuk ettirilerek gereği için Aydın İl Tarım Müdürlüğümüze gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Söke'de Arıcılara 6.7 Milyon TL Destek - Son Dakika

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