Söke Pamuğuna AB Tescili - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Söke Pamuğuna AB Tescili

Söke Pamuğuna AB Tescili

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Söke pamuğunun AB tescili ile değerinin artacağını açıkladı.

04.10.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Söke pamuğunun Avrupa Birliği tescili almasıyla bu pamuktan yapılan ürünlerin daha değerli satılabileceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Odasının 50. yılı dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Aydın'ın Söke ilçesinin uluslararası pamuk piyasalarının önemli aktörü haline geldiğini, böylece Türk ekonomisine de katkı sağladığını söyledi.

Söke pamuğunun bir süre önce AB tescili aldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Avrupa'da artık Söke pamuğu coğrafi işaret olarak Avrupalılar tarafından bilinen bir pamuk haline geldi. Nasıl Mısır pamuğundan yapılan ürünler değeri fazlaya satılıyorsa yarın inşallah Söke Ticaret Borsamızın tescil ettirdiği Söke pamuğu ile dünya piyasalarında satılacak ürünler de daha fazla değerle satılacak. Diyelim ki çorap, gömlek alıyorsunuz, Mısır pamuğundan üretilmiş deyince yüzde 50 daha fazla veriyorsunuz. Piyasada öyle. Yarın Söke pamuğu da aynı noktaya gelecek markalaşma yolunda."

Programda Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar ve Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel de yer aldı.

Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Borsasında "Tescilin Yıldızları" plaket törenine de katıldı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Tarım, Söke, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Söke Pamuğuna AB Tescili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:26 Bosna Hersek’te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti Bosna Hersek'te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:50 İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a İsrail saldırısından önce Lübnan’ı terk etmesi için uyarıda bulundu İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 23:39:31. #1.13#
SON DAKİKA: Söke Pamuğuna AB Tescili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement