Ekonomi

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, 2024 pamuk alım sezonunun ilk pamuğunu teslim aldı. Atburgazı Mahallesi üreticilerinden Ahmet Muslu, 3 bin 340 kilogramlık, 44 randıman ve 10 nem özelliklerine sahip olan ilk makineli hasat pamuğunu kooperatife teslim etti.

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, "Pamuk alım sezonunun tüm değerli ortaklarımız ve üreticilerimiz için bolluk, bereket ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu sezon da her sezonda olduğu gibi üretici ortaklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ortak ve üreticilerimize çağrımız, ürünlerini geride kalan sezonlarda olduğu gibi yine güven içinde kooperatifimize teslim etmeleridir. Pamuk üreticilerimizin refahı ve pamuk tarımında sürdürülebilirliği doğrultusunda Söke Pamuk Kooperatifi olarak her zaman pamuk üreticisi cefakar ortaklarımızın yanındayız" dedi. - AYDIN