Somali'de Türk Balıkçı Gemisine Lisans Verildi

30.03.2026 15:04
Somali karasularında 'Ergun Reis A' adlı Türk gemisi, OYAK ve Somali ortaklığıyla lisanslandı.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı ortaklığında kurulan SOMTURK'ün desteğiyle, Somali karasularındaki uluslararası balıkçılık lisansı "Ergun Reis A" adlı Türk gemisine verildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, başkent Mogadişu'da düzenlenen törende, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı tarafından Türk balıkçı gemisi "Ergun Reis A", ilk uluslararası balıkçı gemisi olarak lisanslandı.

Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş'ın yanı sıra Somali Başbakan Yardımcısı Jibril Abdirashid Haji Abdi, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Somali Tarım ve Sulama Bakanı Mohamed Abdi Hayir Maareeye, Somali Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Mohamed Farah Nuh, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden, Somali Deniz Kuvvetleri Komutanı General Abdiwahab Abdullahi Omar ile SOMTURK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turhan Ecevit katıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının destek ve katkılarıyla faaliyetlerine başlayan SOMTURK, Türkiye ve Somali arasında 2024'te imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması kapsamında, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı ile OYAK arasında imzalanan anlaşmayla 2025'te kuruldu.

Bölgede yeni bir standart oluşturmayı hedefleyen SOMTURK, bakanlığın yetki ve kontrolü altındaki münhasır ekonomik bölgede uluslararası balıkçılığın lisanslandırılması sürecinde yetkililere destek veriyor. Şirket, bölgede uluslararası gemiler tarafından yapılan yasa dışı balıkçılığın önlenmesi, deniz güvenliğinin sağlanması için sahil güvenlik güçlerinin geliştirilmesi ile balıkçılık altyapısının iyileştirilmesi konularında da çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA

