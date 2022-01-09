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Son Dakika | AB, nükleer santrallere 500 milyar avroluk yatırım öngörüyor - Son Dakika

Son Dakika | AB, nükleer santrallere 500 milyar avroluk yatırım öngörüyor

09.01.2022 14:43
Son Dakika | AB, nükleer santrallere 500 milyar avroluk yatırım öngörüyor

Son dakika haberleri... Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, nükleerin Avrupa'nın enerji üretiminde önemli rol oynayacağını belirterek, yeni nesil nükleer santrallere 2050'ye kadar 500 milyar avroluk yatırım yapılması gerektiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, nükleerin Avrupa'nın enerji üretiminde önemli rol oynayacağını belirterek, yeni nesil nükleer santrallere 2050'ye kadar 500 milyar avroluk yatırım yapılması gerektiğini açıkladı.

Breton, bir Fransız gazetesine verdiği demeçte, nükleer enerjinin AB'nin 2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen bir kıtaya dönüşme hedefini yakalamak için gerekli olduğunu ifade etti.

Avrupa'da elektik talebinin gelecek 30 yılda iki kat artacağına işaret eden Breton, karbonsuz elektrik üretimini yükseltmenin önemli olduğunu anlattı.

Breton, karbonsuz elektrik üretim kapasitesini artırmak için nükleer ve yenilenebilir enerji alanında önemli yatırımlar yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Nükleerin, enerji dönüşümünde önemli rol oynadığını ve bunun AB'nin sürdürülebilir yatırım sınıflandırılmasından dışlanamayacağını ifade eden Breton, "AB'nin yeşil yatırım sınıflandırması uygun koşullu sermayeye erişimi sağlamak üzere tasarlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Breton, AB'de üretilen elektriğin yüzde 26'sının nükleer kaynaklı olduğuna dikkati çekti.

Avrupa'da gelecek yıllarda bazı eskiyen nükleer santrallerin kapanacağını anımsatan Breton, "Sıfır emisyon hedefini yakalamak için devasa yatırımların seferber edilmesi gerekir. Sadece mevcut nükleer santraller için 2030'a kadar 50 milyar avro, yeni nesil nükleer santraller için ise 2050'ye kadar 500 milyar avroluk yatırım gerekecek. Bu, nükleere yılda yaklaşık 20 milyar avroluk yatırım anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

AB üyesi 13 ülke elektrik üretiminde nükleer santralleri kullanıyor

AB Komisyonu, yeni nükleer enerji ve doğal gaz santrallerini yeşil yatırım olarak sınıflandırmaya hazırlanıyor.

Yeni sınıflandırmanın yürürlüğe girmesi halinde 2045 yılından önce ruhsat alan nükleer enerji santralleri yeşil yatırım olarak kabul edilecek.

Nükleer ve doğal gaz yatırımlarının AB tarafından iklim ve çevre dostu olarak tanımlanması ise üye ülkeler arasında derin çatlağa neden oluyor.

Bazı ülkeler, çevreciler ve çeşitli sivil toplum örgütleri nükleer ve doğal gazın sürdürülebilir ve yeşil olarak tanımlanmasını AB iklim hedefleriyle çelişkili görüyor.

Nükleerin AB tarafından yeşil yatırım olarak tanımlanmasına Almanya, Avusturya, Danimarka, Portekiz ve İspanya tepki gösteriyor.

Fransa ile birlikte Macaristan, Polonya, Finlandiya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Romanya, Slovakya ve Slovenya ise nükleer santrallerin yeşil yatırım sınıflandırma çerçevesine dahil edilmesini istiyor.

AB üyesi 27 ülkeden 13'ü elektrik üretiminde nükleer santralleri kullanıyor. AB ülkelerinde toplam 106 çalıştırılabilir durumda nükleer reaktör yer alıyor.

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Avrupa Birliği, Nükleer, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | AB, nükleer santrallere 500 milyar avroluk yatırım öngörüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika | AB, nükleer santrallere 500 milyar avroluk yatırım öngörüyor - Son Dakika
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