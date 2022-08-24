ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek - Son Dakika
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ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek

24.08.2022 14:44
ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek

Ukrayna'nın 'Bağımsızlık Günü' dolayısıyla Rusya ile savaş halinde olan ülkeye yapılacak 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımını ABD Başkanı Joe Biden duyururken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Yeni yardımlar Ukrayna'nın uzun vadede kendini savunmaya devam etmesini sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

6 aydır Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, bugün Bağımsızlık Günü'nü kutluyor. Ülke genelinde bu güne özel Rus ordusu saldırıları olabileceği şüphesiyle toplu etkinlikler yasaklandı, insanlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

"UKRAYNA'NIN KENDİNİ SAVUNMAYA DEVAM ETMESİNİ SAĞLAYACAK"

ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna; hava savunma sistemleri, topçu sistemleri, mühimmat, insansız hava aracı sistemleri ve radarlar alacak. Yeni yardımlar Ukrayna'nın uzun vadede kendini savunmaya devam etmesini sağlayacak" denildi.

"ÇALIŞMALAR DURMAYACAK"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de silah yardımı kapsamında yaptığı açıklamada, "Çalışma devam ediyor. Asla durmayacak. Personelimiz, Ukrayna halkının ülkelerini savunmak için ihtiyaç duydukları donanıma sahip olduğundan emin olmak için gece gündüz çalışıyor" dedi.

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Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma yardımı yapacaklarını açıkladı Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma yardımı yapacaklarını açıkladı ABD Başkanı Joe Biden, 'Bağımsızlık Günü' dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, 'Bağımsızlık Günü' dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.

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Son Dakika Ekonomi ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek - Son Dakika
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