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Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi

10.02.2022 16:46

Son dakika: Piyasaların dört gözle beklediği ABD enflasyon rakamı açıklandı. Süper güç olarak tanımlanan ülkede, ocak ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 7,5'e çıktı. Böylece ABD'de enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı.

ABD'de haftanın en önemli verilerinden biri olan ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de tüketici fiyat endeksi ocak ayında yıllık olarak yüzde 7,5 arttı. Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon yüzde 0,6 oldu. Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,2'ye çıkması yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTTI

Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksinde de aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış görüldü. Buna göre aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,6 ile yüzde 0,5'lik beklentiyi aşarken, yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 6 olarak kaydedildi.

FED'İN PARA POLİTİKASINA YÖN VERECEK

ABD enflasyon verisi Fed'in para politikası açısından önem arz ediyor. Fed'in politikalarını doğrudan etkileyen enflasyonda her yukarı yönlü sürpriz piyasalara Fed başta olmak üzere merkez bankalarının daha da hızlı sıkılaşabileceği mesajı veriyor. Bu da diğer gelişmiş ve gelişmekte olan merkez bankalarının üzerindeki sıkılaşma baskılarını artırıyor.

FED'DEN TEMMUZA KADAR 100 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Güçlü gelen ABD enflasyonu sonrası Fed swaplarında temmuza kadar 100 baz puan faiz artışı fiyatlaması görüldü. Vadeli piyasalarda veriler öncesi Fed cephesinden mart ayı için 25 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlanıyor. Veriler öncesi yaptığı değerlendirmede Franklin Templeton Fixed Income CIO'su Sonal Desai, piyasaların 2022'nin ikinci yarısı için biraz iyimser olduğunu ve enflasyonun keskin şekilde gerilemesini beklediğini belirtti. Desai, "Bana göre bu biraz fazla iyimser çünkü enflasyonu körükleyen faktörlerin büyük bir bölümü hala bizimle olacak. Fed de zaten eğrinin gerisinde kalmış durumda" dedi.

"MARTTA HER İHTİMAL MASADA"

Kritik ABD enflasyon verisi öncesi Fed yetkililerinden de kritik açıklamalar gelmişti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 2015'teki sıkılaşma döngüsünden daha hızlı bir şekilde artıracağını öngördü.

Çarşamba günü European Economics and Financial Centre tarafından düzenlenen online seminere katılan Mester, mart ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artırım ihtimali konusunda "Hiçbir ihtimali tamamen masadan kaldırmayı sevmem" ifadelerini kullansa da bu büyüklükte bir adım için şu aşamada bir gereklilik görmediğini belirtti.

Öncesinde CNBC yayınına katılan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de faiz artırımının büyüklüğünün 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olacağının açıklanacak verilere bağlı olacağını söyledi. Bostic de her ihtimalin masada olduğunu vurguladı.

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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