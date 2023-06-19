Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı - Son Dakika
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Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı

19.06.2023 10:42

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 10.00'da ikinci toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

RAPOR SUNACAKLAR

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 10.00'da bir araya geldi. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

SAAT 14.00'TE BİR TOPLANTI DAHA VAR

Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

"HAYAT PAHALILIĞINA GÖRE GÜNCELLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Geride kalan süre boyunca işçi ve işveren tarafı, henüz rakam telaffuz etmemekle birlikte kamuoyu önünde görüş ve beklentilerini dile getirdi. TÜRK-İŞ heyeti adına konuşan Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak "Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, daha önce yaptığı açıklamada, görüşmelerin hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatla tamamlanmasını istediklerini belirterek, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz." demişti.

NET ASGARİ ÜCRET 8.506 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Öte yandan kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkacağı konuşuluyor.

YORUMLAR (2)
  • Fti Krl: Toplansanız ne olacak açlık sınırı kiralar 10 binden başliyo zam yapsanız ne olacak herseye geri zam gelecek en kotu kira 15 bin olacak fakirden alıp zengin besliyonuz yıllardır once bu sistemi zihniyeti deiştirin Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Mesut Biner: Her iki taraf da elinizi vicdanınıza koyun öyle karar verin çok da gözümüz yok biz asgari ücretliler zaten doğduğumuz dan beri hayatı makul standartlar da yaşıyoruz kimseyi muhtaç olmayalım yeter ona göre bir karar alın Cevap Yaz 42 1 Yayından Kaldır
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