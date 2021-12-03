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Son Dakika | Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ekimde yükseldi - Son Dakika

Son Dakika | Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ekimde yükseldi

03.12.2021 13:23
Son Dakika | Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ekimde yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 2,3 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar ekim ayında eylüle kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,4 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ekimde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 13 ile Slovenya'da, yüzde 2,3 ile Portekiz'de ve yüzde 2,2 ile Danimarka'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 5,4 ile Letonya'da, yüzde 2,8 ile Avusturya'da ve yüzde 2,6 ile Estonya'da belirlendi.

Perakende satışlar yıllık bazda Slovenya'da yüzde 34,3, Polonya'da yüzde 12,4, Estonya'da yüzde 11 artarken, Almanya'da yüzde 2,8, Letonya'da yüzde 2,3 ve İrlanda'da yüzde 1,9 geriledi.

Avrupa Birliği, Slovenya, Letonya, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ekimde yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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