Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak

21.08.2022 11:21

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonlarca vatandaşın beklediği sosyal konut projesiyle ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

"YÜZYILIN SOSYAL KONUT PROJESİ"

Sosyal medyada hesabından bir tweet paylaşan Kurum, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 EYLÜL! Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Bakan Kurum: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak

PROJENİN DETAYLARI

"81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak" mottosuyla yola çıkan projede konut, konut arsası ve sanayi siteleri olacak. Kontenjan ise gençlere, emeklilere, şehit yakınları ve gazilere ile engellilere ayrılacak.

Son Dakika! Bakan Kurum: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
YORUMLAR
500
'60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni' - Murat Kurum '60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni' - Murat Kurum Bakan Kurum: Flamingolar kurtuldu, göçe hazırlanıyo Bakan Kurum: Flamingolar kurtuldu, göçe hazırlanıyo

Çevre Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 11:43:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement