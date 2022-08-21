Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonlarca vatandaşın beklediği sosyal konut projesiyle ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

"YÜZYILIN SOSYAL KONUT PROJESİ"

Sosyal medyada hesabından bir tweet paylaşan Kurum, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 EYLÜL! Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadelerini kullandı.

PROJENİN DETAYLARI

"81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak" mottosuyla yola çıkan projede konut, konut arsası ve sanayi siteleri olacak. Kontenjan ise gençlere, emeklilere, şehit yakınları ve gazilere ile engellilere ayrılacak.