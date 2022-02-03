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Son dakika! Bakan Muş'tan, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Bakan Muş'tan, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin değerlendirme Açıklaması

03.02.2022 21:12
Son dakika! Bakan Muş'tan, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin değerlendirme Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) bugün Ukrayna'da imzaladıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye- Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) bugün Ukrayna'da imzaladıklarını bildirdi.

Muş, Twitter hesabından, imzaladıkları STA'ya ilişkin bilgi verdi.

Uzun süredir müzakerelerini sürdürdükleri Türkiye-Ukrayna STA'sını bugün Ukrayna'da imzaladıklarını duyuran Muş, "Mal ve hizmet ticaretini konu edinen ve ikili ticaretimizin dengeli bir biçimde artırılmasını hedefleyen yeni STA'mızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, yaptığı diğer bir paylaşımında da şunları kaydetti:

"Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ve Altyapı Bakanı Olesandr Kubrakov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ticaretimizi ve yatırımları ele aldık."

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Mehmet Muş, Türkiye, Ukrayna, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Bakan Muş'tan, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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