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Son dakika... Bakanlıktan İzmir'e Mobilya Organize Sanayi Bölgesi müjdesi - Son Dakika

Son dakika... Bakanlıktan İzmir'e Mobilya Organize Sanayi Bölgesi müjdesi

24.09.2021 16:18
Son dakika... Bakanlıktan İzmir'e Mobilya Organize Sanayi Bölgesi müjdesi, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... 2020 yılında 3,5 milyar dolar ihracat hacmine ulaşan, 3 milyar dolara yakın dış ticaret fazlası veren mobilya sektöründe, katma değerli ihracatın önünü açacak haber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan geldi.

2020 yılında 3,5 milyar dolar ihracat hacmine ulaşan, 3 milyar dolara yakın dış ticaret fazlası veren mobilya sektöründe, katma değerli ihracatın önünü açacak haber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan geldi.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası ve mobilya sektöründeki derneklerin ortak projesi Torbalı Mobilya OSB alt yapı çalışmalarını takiben faaliyete geçiyor. Karabağlar'ın kentsel dönüşüm içerisinde olduğunu hatırlatan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, sektörün İzmir'de modern bir Organize Sanayi Bölgesi'ne kavuşması için 2018 yılında yönetime gelir gelmez çalışmalara başladıklarını anlattı.

"Sınırları kesinleştirdi"

Konu ile ilgili açıklama yapan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, "Mobilya sektörü bu bölgeye sıkışmıştı. İzmir dışında yeni bir bölgeye geçilmesi gerekiyordu. Bizde İzmir'in gündemine mobilya sektörümüzün ithalatçılarını gönül rahatlığıyla ağırlayabileceği, showroomların olacağı, eğitim merkezi, sosyal tesisleri bulunan Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını taşıdık. Fikrimiz İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Torbalı Belediyesi, Torbalı Ticaret Odası tarafından destek buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde 62,6 hektar büyüklüğündeki alanı İzmir Torbalı OSB ilave yeri olarak sınırları kesinleştirdi" dedi.

2021'in 8 ayında mobilya ihracatı 2 milyar 683 milyon dolara ulaştı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, "Torbalı Organize Sanayi Bölgesinin bitişiği arazide Torbalı OSB'nin ikinci kısmı olarak bir mobilya sektör kümelenmesi sanayi alanı oluşturulacak. Bu sanayi alanında toplam 64 firmamız faaliyet gösterecek. Son dönemde İzmir'de sivil toplum kuruluşları arasında yakalanan sinerji sayesinde bu proje hayata geçti. 2020 yılında mobilya sektörümüz 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörümüz, bu ihracata karşılık 685 milyon dolar ithalatı olan, yani 2,8 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeyi başaran ülke ekonomisinin bel kemiği konumda. 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracatımızı yüzde 28 artışla 2 milyar 683 milyon dolara taşıdık" dedi. 2021 yılında mobilya ihracatının 4,5 milyar dolar bandına yükseleceğini öngördüklerini anlatan Yağcı, "Yabancı alıcılar geldiği zaman çok sayıda alternatif, çok sayıda firmayı görmek ister. 2023 yılı için belirlediğimiz 6 milyar dolarlık hedefimize ulaşmada Torbalı Mobilya OSB gibi projelerin katkısı büyük olacak. Mobilya OSB için tahsis edilen araziyi yerinde görmeye ilk ziyaretimizi takiben üç yıl gibi kısa bir sürede yatırıma hazır hale gelerek projenin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, İzmir Milletvekilimiz Sayın Mahmut Atilla Kaya ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut Özgener ve yapıcı işbirlikleri nedeniyle Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ender Yorgancılar'a teşekkür ederiz" diye konuştu. - İZMİR

Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret, dolar, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Bakanlıktan İzmir'e Mobilya Organize Sanayi Bölgesi müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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