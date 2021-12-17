Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sigorta 5,31 5,90 -10,00 Şok Marketler Ticaret 15,12 16,80 -10,00 İş Bankası (C) 8,01 8,90 -10,00 Logo Yazılım 46,80 52,00 -10,00 Tofaş Oto Fabrikası 85,05 94,50 -10,00 Yapı ve Kredi Bankası 3,60 4,00 -10,00 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,62 1,80 -10,00 Vestel 28,26 31,40 -10,00 Ege Endüstri 1.915,10 2.127,80 -10,00 Şişe Cam 15,94 17,71 -9,99 Erbosan 127,00 141,10 -9,99 Çan2 Termik 11,35 12,61 -9,99 Anadolu Grubu Holding 40,54 45,04 -9,99 Gübre Fabrikaları 86,05 95,60 -9,99 Tekfen Holding 25,06 27,84 -9,99 Ford Otosan 269,60 299,50 -9,98 Türk Telekom 9,92 11,02 -9,98 Tümosan Motor ve Traktör 19,21 21,34 -9,98 Akbank 7,40 8,22 -9,98 Arçelik 49,56 55,05 -9,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)