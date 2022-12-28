EYT düzenlemesiyle ilk etapta kaç kişi emekli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirilen toplantı sonrası konuşan Erdoğan, EYT'den ilk etapta 2 milyondan fazla vatandaşın faydalanacağını açıkladı.

"2 MİLYON 250 BİN KİŞİ EMEKLİ OLMA HAKKINA KAVUŞUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili, "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle: "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır.

"MİLLETİMİZ İÇİN YAPIYORUZ"

Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. Her konuda her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi milletimiz için yapıyor ve adıyoruz. Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor."