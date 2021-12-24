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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız

24.12.2021 17:19

Son dakika: Ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto paralarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kripto para yasasının hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'de ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan toplantıda kripto para konusunda mesajlar verdi. Kripto para yasasının hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gecikmeden Meclis'e taşıyarak bu konuda adım atacağız" dedi.

"GARANTİ HAZİNE, GARANTÖR MERKEZ BANKASI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur Korumalı Mevduat" için ise "Vatandaş parasının garantisinin Hazine, garantörünün Merkez Bankası olduğunu görecek" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDE FIRSATLAR KADAR RİSKLER OLDUĞUNU DA BİLİYORUZ"

Türkiye'nin yeni ekonomi modeliyle sıçrama yapacağını söyleyen Erdoğan,"Önümüzde fırsatlar kadar riskler olduğunu da biliyoruz. Bu riskleri almaya değer" diye konuştu.

"SWAP GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR"

Körfez ülkeleri, Azerbaycan ile swap görüşmeleri olduğunu da söyleyen Erdoğan, "Olumlu haberler geliyor" dedi.

"KUR MATEMATİK DEĞİL"

Döviz kurlarındaki son durumu da değerlendiren Erdoğan, "Kur olayı matematik değildir. Bu bir süreç meselesidir. Dere yatağında akar. Bizim anlayışımız bu. Bu anlayışla kuru bir noktaya kanalize etme düşüncesindeyiz. Ama kur kendi fiyatını piyasada bulacak." açıklamasında bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kripto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız - Son Dakika Ekonomi


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