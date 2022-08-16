Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Zelenski'yle bir araya gelecek

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Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl koridoru anlaşmasında ortaya koyduğu ağırlık, başta Avrupa olmak üzere dünya ülkeleri tarafından büyük övgüyle karşılandı. Bu kapsamda Ukrayna'dan ilk gemi de geçtiğimiz günlerde yola çıkarak, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Tahıl koridoru anlaşmasından sonra dünya genelindeki tahıl fiyatlarında ciddi bir gerileme yaşandı.

GUTERRES, UKRAYNA GİDİYOR

Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki çabasını övgüyle karşılayan Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri António Guterres de bölgedeki son durumu yerinde görmek için Ukrayna'ya gitme kararı aldı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi.

ERDOĞAN, ZELENSKİ VE GUTERRES BİR ARAYA GELECEK

Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

Guterres-Erdoğan

İSTANBUL'DAKİ KOORDİNASYON MERKEZİNİ DE ZİYARET EDECEK

Dujarric, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

UKRAYNA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

Zelenski-Erdoğan

ÜÇLÜ ZİRVEDE MASADA TAHIL KORİDORU VAR

Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna- Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.