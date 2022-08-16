Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var

16.08.2022 20:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya gidiyor. Cumhurbaşkanı, tahıl koridorundaki son durumun masaya yatırılacağı toplantında BM Genel Sekreteri Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile buluşacak. Üçlü zirvenin ardından Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 20 Ağustos'ta İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl koridoru anlaşmasında ortaya koyduğu ağırlık, başta Avrupa olmak üzere dünya ülkeleri tarafından büyük övgüyle karşılandı. Bu kapsamda Ukrayna'dan ilk gemi de geçtiğimiz günlerde yola çıkarak, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Tahıl koridoru anlaşmasından sonra dünya genelindeki tahıl fiyatlarında ciddi bir gerileme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var

GUTERRES, UKRAYNA GİDİYOR

Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki çabasını övgüyle karşılayan Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri António Guterres de bölgedeki son durumu yerinde görmek için Ukrayna'ya gitme kararı aldı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi.

ERDOĞAN, ZELENSKİ VE GUTERRES BİR ARAYA GELECEK

Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
Guterres-Erdoğan

İSTANBUL'DAKİ KOORDİNASYON MERKEZİNİ DE ZİYARET EDECEK

Dujarric, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

UKRAYNA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
Zelenski-Erdoğan

ÜÇLÜ ZİRVEDE MASADA TAHIL KORİDORU VAR

Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna- Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var - Son Dakika
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