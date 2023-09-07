Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emeklilerimizle ilgili çalışmayı yıl sonuna kadar sonuçlandırmak istiyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emeklilerimizle ilgili çalışmayı yıl sonuna kadar sonuçlandırmak istiyoruz

Son Güncelleme: 07.09.2023 14:56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngörüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklinin beklediği zam konusunda açıklamalarda bulundu. Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.

"BÜYÜMENİN KOMPOZİSYONU DEĞİŞTİ"

Dün açıklanan Orta Vadeli Program'ı değerlendiren Yılmaz, en önemli unsurun bunun uygulanması olduğunu söyledi. Siyasi iradeyle politika ve reformların hayata geçirileceğinin altını çizen Yılmaz, "Büyümenin kompozisyonu değişti. Büyüme enflasyona katkı verici bir çerçevede şekillendirildi." dedi. OVP'de sapma olup olmayacağı ile ilgili de konuşan Yılmaz, mevcut verilerle en gerçekçi tahminleri yaptıklarına inandıklarını ifade etti.

"İLK PAKETİ SONBAHARDA MECLİS'E SUNMAYI PLANLIYORUZ"

Yatırım Ortamı Eylem Planı'na da değinen Yılmaz, "Kanuni ve idari olmak üzere iki paket çalışmayı düşünüyoruz. Eylem planının ilk paketini sonbaharda Meclis'e sunmayı planlıyoruz" diye konuştu. Mali disiplinin en güçlü kazanım olduğunun altını çizen Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın mali disiplin anlayışıyla hazırlandığını kaydetti.

"KAMU TASARRUFLARI ARTACAK"

Kamu tasarruflarının artacağını aktaran Yılmaz, bütçe açıklarının azalmasının, toplam tasarrufları artırdığını belirtti. OVP'nin 4 temel amacı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Birinci amaç depremin rehabilitesi ve riskleri azaltmak. Enflasyonda tek haneye düşerken bile büyüme ve istihdamın devam edecek" dedi

Cevdet Yılmaz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emeklilerimizle ilgili çalışmayı yıl sonuna kadar sonuçlandırmak istiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emeklilerimizle ilgili çalışmayı yıl sonuna kadar sonuçlandırmak istiyoruz - Son Dakika
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